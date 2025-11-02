إعلان موعد انطلاق “كايرو كوميكس” للاحتفال بـ100 سنة من القصص المصورة المصرية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن انطلاق مهرجان “كايرو كوميكس” بدورته العاشرة في 7 نوفمبر الجاري، لتعود من جديد أكبر احتفالية لمحبي القصص المصورة.

ومن المقرر إقامة مهرجات مهرجان "كايرو كوميكس" للاحتفال بـ100 عام من الكوميكس المصري منذ 1925 وحتي 2025، وذلك في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2025 بمركز محمود مختار الثقافي.

يحتفل "كايروكو میکس" هذا العام بمرور مئة سنة على فن القصة المصورة المصرية، وذاك من خلال عرض رسوم وأغلفة لمجلات وصفحات موقعة بأيدي فنانيها وشخصيات رسمت ونشرت في مصر، وشكلت علامات فارقة في فن الكوميكس على مدار قرن کامل، وذلك مع عودة شعبية فن القصة المصورة، ليصبح من الضروري إتاحة أرشيف كامل للقصص المصورة واستعادة تاريخ رساميه ومؤلفيه ومطبوعاته للقراء والمهتمين بهذا الفن في مصر وخارجها كمصدر للإلهام أولا - وفقًا للمنظمين - لتجنب النحيب على تدهور هذا الفن رغم تاریخه الثری الذي تملكه مصر بالفعل، حتي لا يتم إعادة اختراع العجلة من جديد والعودة في كل مرة إلى نقطة الصفر.

ويعد “كايرو كوميكس” أكبر تجمع لـناشري القصص المصورة والمطبوعات التي صدرت في الفترة الأخيرة، وحققت نجاحا بارزا، حيث يشارك فيه دور النشر الكبرى والمكتبات في مصر والعالم العربي والعارضين المستقلين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.