لخلاف على قطعة أرض، إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالمنصورة

أصيب 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على إثر خلافات على أرض مباني بالقرية.

إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين ووقوع مصابين لخلاف على أرض مباني بقرية أويش الحجر مركز المنصورة.

أسماء المصابين في المشاجرة

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المنصورة حيث استقبل مستشفى الدولي بالمنصورة، “هشام م إ ا” 40 سنة عامل مصابا بجرح قطعي بالرأس وأشقائه “ مصطفى م إ ا” 43 سنة، عامل، ومصاب باشتباه كسر بالجمجمة"ولا يمكن استجوابه “، وكريم م ا ا” 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و“إبراهيم م إ ا” 33 سنة، عامل، ومصابً بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي، بالرأس وآخر خلف الأذن اليسري (ادعاء تعدي)، ويقيمون قرية أويش الحجر - دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسؤالهم اتهموا الطرف الثاني كل من “محمد ع م ق” 55 سنةـ فلاح مصاب بجروح قطعية بالرأس - وأشقائه كل من “طه ع م ق” 47 سنة، فلاح، مصاب بجروح قطعية بالرأس، وعبد الرحيم ع م ق" 43 سنة، فلاح، مصاب بجروح قطعية بالرأس ويقيمون بذات القرية، بالتعدي عليهم بالضرب بعضي خشبية " شومة " بحوزة الخامس وآلة حادة " سكين " بحوزة كلا من السادس والسابع على إثر حدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة على إثر الخلافات بينهم على ملكية قطعة أرض " مباني " بالقرية محل إقامتهم.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهام مع المصابين بالتعدي عليهم بالضرب بعضى خشبية " شومة " بحوزة كلا من الأول والرابع، وآلة حادة " سكين " بحوزة كلا من الثاني والثالث واحداث إصابتهم.

وبسؤال المصابين عدا الثاني أيدوا ذات المضمون، وأضافوا جميعًا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٦٣١٦ / ۲۰۲٥ جنح مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

