لأول مرة، تشغيل جهاز علاج اضطراب عدم انتظام ضربات القلب بمستشفى ميت غمر العام

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه للمرة الأولى في مستشفيات الصحة على مستوى الجمهورية، يبدأ تشغيل جهاز كهربية القلب بمستشفى ميت غمر العام لعلاج اضطراب كهربية وعدم انتظام ضربات القلب.

لأول مرة تشغيل جهاز كهربية القلب بمستشفى ميت غمر

وأكد محافظ الدقهلية أن تشغيل الجهاز بالمستشفى يعمل على القضاء على قوائم الانتظار وتوفير الخدمة الطبية لأهالي الدقهلية والمحافظات المجاورة، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني، مشيدا بدور المشاركة المجتمعية الناجحة في توفير خدمات متنوعة للمواطنين على مستوى المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تشغيل جهاز كهربية القلب بمستشفى ميت غمر العام لعلاج اضطراب كهربية وعدم انتظام ضربات القلب بكافة أنواعه من خلال الدراسة الكهروفسيولوجية والكي عن طريق تردد موجات الراديو، وأنه يعتبر من أحدث الأجهزة على مستوى العالم تبرعا من المجتمع المدني بقيمة 5.5 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه في أول يوم عمل له في مستشفى ميت غمر استقبلت وحدة القسطرة بالمستشفى مريضا يعاني من خفقان في القلب، وتم عمل رسم قلب للمريض، وتبين أنه يعاني من تسارع فوق بطيني، وعلى الفور تم دخول الحالة إلى قسطرة القلب، وتم عمل قسطرة لدراسة كهروفسيولوجية القلب، وتم خروج المريض بحالة جيدة في نفس اليوم.

كما تم في نفس اليوم دخول حالة أخرى لمريض في العقد الخامس من مركز السنبلاوين كان مسجلا بقوائم الانتظار لعمل دراسة كهروفسيولوجية للقلب، وتم بالفعل عمل قسطرة قلب وكي البؤرة المسببة لاضطراب ضربات القلب وخرج في نفس اليوم بصحة جيدة.

المستشفى يستقبل جميع حالات القلب

وأكد وكيل وزارة الصحة تقديره والعاملين بمديرية الصحة ومستشفى ميت غمر العام، للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مشيرا إلى أن المستشفى على أتم الاستعداد لاستقبال جميع حالات القلب للقضاء على قوائم الانتظار على مستوى الجمهورية.

