وكيل النواب يشيد بحضور الأعضاء للجلسة بالتزامن مع قرب الانتخابات النيابية

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على الأعضاء أهمية الالتزام بالهدوء داخل القاعة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بقرض قيمته 4 مليارات يورو.

جاء ذلك خلال رئاسته الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: “الحقيقة الحضور من النواب كبير اليوم داخل القاعة رغم الانتخابات”.

وأشار إلى أن حرص النواب على الحضور بالرغم من الانتخابات وانطلاق مرحلة الدعاية، يؤكد على حرصهم على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

ومن الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلة الأولى تنطلق يومي 7 و8 من الشهر الجاري للمصريين في الخارج، و10 و11 من ذات الشهر للمصريين في الداخل.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.

وأشار إلى أن هذه المساندة تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية. وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.

ويتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة الجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

وذكرت مذكرة التفاهم الشريك التنموي وهو الإتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليارات يورو.

وقالت المذكرة الشارحة للاتفاق: إنه في إطار التعاون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الدفعة الأولى ديسمبر 2025، الدفعة الثانية: يونيو 2026، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.

وأشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليه بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024، وقد تم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات المصرية.

