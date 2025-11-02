القبض على المتهمين في واقعة فيديو تعاطى المخدرات بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بكون 3 أشخاص فى حالة عدم إتزان إثر تعاطيهم للمواد المخدرة بمنطقة المطرية.

القبض على المتهمين بواقعة فيديو تعاطى المخدرات بالمطرية

وبالفحص تمكن رجال الأمن تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (3 جامعى قمامة "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرتى قسمى شرطة المطرية وعين شمس).

وبمواجهتهم أقروا بكونهم من متعاطى المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

