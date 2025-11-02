الأحد 02 نوفمبر 2025
الحكومة الإيرانية: تلقينا رسالة من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات

قالت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد: تلقينا رسالة من الولايات المتحدة بشأن استئناف المفاوضات.

 

اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال في إيران

وقالت الوكالة الدولية الذرية، الأربعاء: إن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال في إيران.

وأضافت الوكالة الدولية الذرية: “رصدنا حركة بالقرب من مخزون اليورانيوم في إيران.. نريد التأكد من أن اليورانيوم المخصب بإيران لم يحول لاستخدام آخر”.

تخصيب اليورانيوم حق سيادي ولن نخضع لإملاءات واشنطن

والسبت الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن تخصيب اليورانيوم حق أصيل لإيران لا يمكن لأي طرف أن يحرمها منه، مشددًا على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ويستند إلى حقوق مشروعة ضمن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال الوزير: إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة تهدف إلى بناء الثقة وإزالة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي، موضحًا أن طهران ترحب بأي اتفاق عادل ومتوازن يضمن مصالح جميع الأطراف ويؤدي إلى تنفيذ التزامات متبادلة بوضوح وشفافية.

وأضاف: “إيران لم ترفض الحوار يومًا، لكنها ترفض الضغوط والإملاءات التي تتعارض مع مبادئ السيادة والاستقلال”.

 

انتقاد إيراني حاد لنهج واشنطن

وانتقد وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بـأسلوب واشنطن القائم على فرض الإملاءات أثناء المفاوضات، مؤكدًا أن إيران لن تخضع لهذا النهج، وأن أي مفاوضات يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وليس على لغة التهديد والعقوبات.

وختم الوزير تصريحاته بالتشديد على أن إيران لا تبحث عن التصعيد، بل تسعى إلى تفاهم حقيقي يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيًا القوى الدولية إلى التعامل بعقلانية وعدالة مع الملف النووي الإيراني، بعيدًا عن الازدواجية السياسية والمعايير المزدوجة.

