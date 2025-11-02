نفسي أحط بوابة على النادي وأقفلها في وش إمام عاشور، مدرب الزمالك الجديد يثير الجدل (فيديو)

أحمد عبد الرؤوف، "لو إمام عاشور فكر يرجع الزمالك.. وأنت من سيأخذ القرار، هل توافق أن يرجع؟!" كان ذلك أول سؤال تم توجيهه للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف، الذي رد بدون تردد قائلًا: "نفسي أحط بوابة حديد على باب الزمالك والله، أقفلها في وش أي حد مشي من نادي الزمالك مش إمام عاشور فقط، إمام وأي مدرب يمشي ويسيبك ويهرب وأي حد مش عايز يلعب عندك، وهذا الكلام مش للاستهلاك".

أحمد عبد الرؤوف يثير الجدل بشأن إمام عاشور

حديث المدير الفني الجديد للزمالك أحمد عبد الرؤوف عن وضع بوابة حديد علي باب نادي الزمالك وإغلاقه في وجه إمام عاشور أو أي لاعب ومدرب خرج من النادي، أثار ردود أفعال وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه العديد من جمهور الكرة، وخاصة جمهور الزمالك.

" بوابة حديد قدام اي حد مشي أو هرب من الزمالك" أحمد عبد الرؤوف 🏹🎙️شابوه فعلا هادعمك ايا كانت النتيجه 👏👏👏👌 pic.twitter.com/h1WhkKpDTU — 🇦🇹🏹Burak Deniz Zamalek🏹🇦🇹 🇦🇹🏹 (@FgghRamada70537) November 2, 2025

علق البلوجر الزملكاوي بارك دينيز قائلًا: "بوابة حديد قدام اي حد مشي أو هرب من الزمالك" أحمد عبد الرؤوف.. شابوه فعلا هدعمك أيا كانت النتيجة".

وقال البلوجر الزملكاوي هاني جندي: "كفاية الكلمتين دول كل الدعم مش مؤمن اللي قالك بعد كل التلميع اللي أخده "انا مش ماسك فيها بسناني" وجمهورنا الغلبان اللي بينسى عايزينه الانتماء الحقيقي وتغليب مصلحة النادي هو أكثر ما يعيب المصريين "

وردت البلوجر سماح الهادي قائلة: "الشيلة تقيلة والظرف صعب لكن أنت قدها إن شاء الله كل الدعم للكابتن أحمد عبد الرؤوف".

المدير الفني الجديد للزمالك أحمد عبد الرؤوف،، فيتو

أما المؤثرة جنى جابر فقالت: " أحمد عبد الرؤوف يتولى قيادة الزمالك في السوبر المصري.. وجارٍ تشكيل الجهاز المعاون.. ليه مش مدرب جديد فى السوبر؟؟.. على العموم كل الدعم يا كابتن"

شوبير لأحمد عبد الرؤوف: المنصب كبير عليه

أما لاعب الأهلي السابق أحمد شوبير فقال: "منصب المدير الفني للزمالك كبير شوية على أحمد عبد الرؤوف.. لكن مفيش مليم في النادي لذلك كان الأفضل الإبقاء على فيريرا حتى نهاية كأس السوبر".

وعلق البلوجر وليد الحسيني فقال: " الزمالك رمى الفوطة في بطولة السوبر بتعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيا خلال البطولة، لا لأريد أن يرمي الزمالك الفوطة للموسم الحالي. جريمة الأهلي في عقده مع كولر كررها الزمالك مع فيريرا، إما انه الغباء أو الفساد".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أعلن، أمس السبت تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وذلك عقب توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

شوبير عن تعيين الزمالك لأحمد عبد الرؤوف لقيادة الفريق ''كبيرة شوية عليه، لكن مفيش مليم في النادي!'' pic.twitter.com/ab2L8qJmc8 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 2, 2025

وسيقوم أحمد عبد الرؤوف بتشكيل الجهاز الفني المعاون له، خاصة أن الفريق مقبل خلال أيام على المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي المقرر لها فى الإمارات، وسيتولى عبد الرؤوف قيادة الفريق بالبطولة.

وقام نادي الزمالك بإقالة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، بعد تراجع نتائج الفريق الذي لم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات.

بحسب بيان النادي، سيكون أحمد عبد الرؤوف هو البديل له، وسيقوم بتشكيل الجهاز المعاون له، وكان فيريرا يحصل على راتب شهري يبلغ 55 ألف يورو، مع جهازه المعاون.

