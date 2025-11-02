دار الكتب تصدر دراسة حول الميول الأدبية للأطفال في الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي

تبدأ دار الكتب والوثائق القومية احتفالاتها بأعياد الطفولة بإصدار علمي جديد، حيث أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، كتابًا بعنوان: "الميول الأدبية لدى الأطفال في ظل الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي".

يأتي هذا الإصدار ضمن جهود مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس.

الميول الأدبية لدى الأطفال والتحول الرقمي

الكتاب من إعداد الدكتور جمال شفيق أحمد عامر، أستاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة – جامعة عين شمس.

وتهدف الدراسة إلى رصد وتحليل الميول الأدبية لدى الأطفال، والكشف عن أنواع أدب الأطفال المفضلة لديهم، إضافة إلى تحديد الموضوعات والمضامين التي يفضلونها.

كما تتناول الدراسة التعرف على الوسائل التي يفضل الأطفال متابعة أدب الطفل من خلالها، وذلك في سياق التحولات المجتمعية والثقافية المتسارعة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وتأثيرات عصر التحول الرقمي على اهتمامات الأطفال وتفاعلهم مع المحتوى الأدبي.

عينة الدراسة

شملت عينة الدراسة عددًا كبيرًا من الأطفال بلغ (2319) طفلًا وطفلة، من محافظات القاهرة الكبرى الثلاث: القاهرة، الجيزة، والقليوبية. وقد حرصت الدراسة على تمثيل متوازن لمستويات المدارس المختلفة (مرتفع، متوسط، منخفض)، لضمان عكس التنوع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وقد أعد المؤلف استبيانًا شاملًا لجمع البيانات بدقة.

أظهرت نتائج الدراسة فروقًا ملحوظة في الميول الأدبية بين الفئتين العمريتين المستهدفتين: (9–12 سنة) و(13–15 سنة). وتبين أن هذه الاختلافات لا تقتصر على أنواع الأدب المفضلة فحسب، بل تمتد لتشمل المضامين والوسائل التي يتابع الأطفال من خلالها أدب الطفل.

كما كشفت النتائج عن وجود فروق واضحة بين الذكور والإناث في كلتا المرحلتين العمريتين. هذه الفروق ظهرت جليًا في ترتيب أنواع الأدب التي يفضلونها، والموضوعات التي تجذب اهتمامهم، وأيضًا في الوسائل التي يستخدمونها لمتابعة أدب الطفل في ظل المستجدات الرقمية والبيئية المعاصرة.

