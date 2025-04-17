صلاح بيصار: أنقذوا سيوة من خطر الزحف العمراني العشوائي 

أرسل الفنان التشكيلي صلاح بيصار رسالة استغاثة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يلفت انظار متابعيه وجمهوره لواحة سيوة بمحافظة مطروع التي اصبح خطر الزحف العمراني العشوائي يداهمها.

وكتب بيصار على صفحته الرسمية: “انقذوا “سيوة “..من خطر الزحف العمراني العشوائي، أين جهاز التنسيق الحضاري المشغول بالأرشيف الوطني للأشجار؟ بداية نحن مع الحفاظ على البيئة المصرية بكل عناصرها..من البيئة العمرانية والطبيعية..ولكن ما يحدث بـ سيوة من خطر الزحف العمراني العشوائي..”وهي واحدة من 11 محمية طبيعية في العالم أعلنت كمحمية منذ عام 2002 “..وهذا الخطر الجاثم في تغيير هويتها سيفقدها بالتدريج شخصيتها التي ينجذب إليها زائريها من السياح الأجانب مع أبناء مصر..والأخطر خروجها من قائمة المحميات الطبيعية في العالم.”

وأضاف: "واذا كان جهاز التنسيق الحضاري من مهامه الأولى: “يهدف إلى” تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصري للمدن والقرى وكافة المناطق الحضارية للدولة بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة والمقصود بالتنسيق الحضاري أيضا إزالة كافة التشوهات والتلوث البصري والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمناطق المختلفة.. ارتكازًا على كافة الوسائل العلمية والفنية والإدارية والتشريعية ”..إلا أننا ومن هذا المفهوم طالبنا كثيرا بوقف الزحف العمرانى لسيوة حتى وصل طغيانه على المناطق الاثرية” دون استجابة..والغريب والمدهش..ما طالعناه بصدد أول اجتماع تحضيري ينظمه التنسيق الحضاري للجنة المختصة بمشروع توثيق وحماية الأشجار المعمرة لتسجيلها كتراث ثقافي طبيعي “طبعا سيعقبه اجتماعات واجتماعات ”الصورة مرفقة “..ونحن نقدر جيدا هذا المشروع..ولكن أليس من المهم الإنقاذ العاجل لسيوة.. حفاظا على محمية أصيبت في الفترة الأخيرة بخطر التشوه وافتقاد الشخصية من العمارة التلقائية مع تراثها الاثري..".

وتابع: "والسؤال الحائر من المسؤول من الدرجة الأولى عن الأشجار التراثية..والبديهي أنها تابعة لوزارة الزراعة “هيئة البساتين “كحديقة الزهرية والأورمان وغيرها..وهي مسؤولية مباشرة تقوم الهيئة برعايتها وحمايتها من التلوث البيئي من قبل المتخصصين من أساتذة الزراعة.. وهنا يكون دور التنسيق الحضاري التنسيق والتحاور من أجل هذا المشروع ولاشك أن هية البساتين تعرف تاريخ الشجر والنباتات بدءا من حدائق الخديوي إسماعيل.. وهو الدور الذي جعل منه السيد رئيس جهاز التنسيق الحضاري واجهة لإثبات الدور والوظيفة والدعاية.. وترك خطر سيوة وما تعاني.. وحين يزداد الخطر تقوم الدنيا ولاتقعد.. أتمنى أن يقوم بزيارة سيوة ومعه أعضاء خبراء لجنة توثيق وحماية الأشجار."

وأنهي الفنان والناقد التشكيلي صلاح بيصار: “في النهاية نقول لمن يهمه الأمر: أنقذوا سيوة..حفاظا على محمية مصرية.”

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يناشد فيها الفنان صلاح بيصار المسؤولين بالانتباه لوحة سيوة، فقد نشر منشور مماثل يتسائل من خلاله على مصير “الجنة العذراء" في فبراير الماضي.

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