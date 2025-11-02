بالأسماء، حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بعدد من مناطق القاهرة

أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بعدد من مناطق القاهرة بهدف تجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل قرار محافظ القاهرة تكليف شريف محمد شريف مكاوي سكرتيرًا لحي حلوان، إسلام سيد إسماعيل سكرتيرًا لحي السيدة زينب، محمد محجوب سالم سكرتيرًا لحي المرج، سمير محمود مجلي سكرتيرا لحي غرب مدينة نصر، أحمد محمد محمدي سكرتيرًا لحي الزيتون، أشرف نور الدين محمد سكرتيرا لحي منشأة ناصر، عمرو سامى محمد سكرتيرا لحي دار السلام.

كما شمل القرار " علي رضا محمد شحاتة سكرتيرا لحي غرب القاهرة، وليد حسنين عبد المنعم سكرتيرا لحي الشرابية، هناء بباوي مسعود سكرتيرا لحي عين شمس، وجيه عز الدين محمد سكرتيرًا لحي الخليفة.

