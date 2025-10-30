الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جيهان جادو لغرب مدينة نصر، محافظ القاهرة يجري حركة تنقلات تكميلية بين رؤساء الأحياء

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو

أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة تنقلات تكميلية بين رؤساء الأحياء بهدف تجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل.

شمل قرار محافظ القاهرة تكليف محمد عبد النعيم عبد الرحمن رئيسًا لحى روض الفرج نقلًا من حى شبرا، وحمادة رزق يوسف رئيسًا لحي شبرا نقلًا من حى روض الفرج، وجيهان جادو حسنين رئيسًا لحى غرب مدينة نصر نقلًا من حى طرة، وسامر حنفى محمد المحلاوى رئيسًا لحى بولاق أبو العلا نقلًا من حى شرق مدينة نصر.

 

منال عوض تعتمد حركة محليات محدودة في 10 محافظات

حركة محليات محدودة بأحياء القاهرة

كانت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد أصدرت حركة رؤساء أحياء ضمت من القاهرة أمل فوزي مجاهد رئيسًا لحي عين شمس، ومحمد السيد مزيد رئيسًا لحي الزيتون وهالة سيد عبدالنبى رئيسًا لحي طره، وأحمد إبراهيم القزاز رئيسًا لحي الوايلى، وكمال عبدالله عزت رئيسًا لحي الشرابية، ومحمد على عبد الجليل رئيسًا لحي السيدة زينب، ومحمد عثمان الإمام رئيسًا لحي المعادي، ومهران عبداللطيف مهران رئيسًا لحي باب الشعرية، وأحمد سمير حنفى رئيسًا لحي المعصرة، ومنال محمود أحمد رئيسًا لحي التبين، وهانى سمير عبدالرزاق رئيسًا لحي غرب القاهرة، ومحمود محمد صقر رئيسًا لحي مصر القديمة، وعصام الدين أبو المندور رئيسًا لحي المرج، ومنال طه السطوحي رئيسًا لحي الزاوية الحمراء، وطارق محمد العشماوي رئيسًا لحي شرق مدينة نصر، وأحمد جودة رئيسًا لحي السلام، وأمير أحمد أمين رئيسًا لحي مصر الجديدة، وحازم مجدي راتب رئيسًا لحي حلوان، وأحمد محمد مهدي رئيسًا لحي الموسكي، ومحمد إبراهيم أبوالخير رئيسًا لحي دار السلام، وإيمن صالح إبراهيم رئيسًا لحي عابدين.
وأكد محافظ القاهرة على وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا أن معيار التقييم  هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة محليات حى السيدة زينب حى الشرابية حى الزيتون د إبراهيم صابر محافظ القاهرة

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة بين رؤساء المراكز

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

قطعوا شعر بعض، لحظة وقوع مشاجرة بين طالبات المعلمات بدمنهور تثير الغضب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

كل ما تريد معرفته عن طارق رحمي رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي

شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية