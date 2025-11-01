محافظ القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير: العالم على موعد مع انجاز إنساني عظيم

تقدم د.ابراهيم صابر محافظ القاهرة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري العظيم الذي يعد هدية مصر للعالم اجمع وللحضارة الإنسانية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائما منارة للتراث والثقافة والإبداع على مر العصور.

افتتاح المتحف المصرى الكبير

وأضاف محافظ القاهرة أن مصر اليوم تفتح أبواب التاريخ أمام العالم ليشهد على عظمة الحضارة المصرية وعبقرية الإنسان المصري القديم الذي لاتزال أسرار عبقريته تبهر العالم، وكذلك اصرار وإرادة الانسان المصري الحديث الذي حافظ على تراث الأجداد ويهديها للعالم اليوم في أكبر متحف على مستوى العالم يحتضن حضارة واحدة ويضم كنوزًا لا مثيل لها.

وأكد محافظ القاهرة أن العالم على موعد اليوم مع إنجاز إنسانى عظيم يجسد جهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث الانساني العريق وتعزيز قيمة الانتماء للوطن عبر الأجيال، ويستلهم مشاعر الفخر والقوة من الإنسان المصري القديم الذي قدم للعالم حضارة استثنائية لا تزال أسرارها تدهش العالم في مختلف الفنون والعلوم رغم ما توصل إليه الانسان المعاصر اليوم من تقدمٍ تقنيٍّ وتكنولوجيٍّ مذهل.

محافظ القاهرة: مصر اليوم تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى تقف شامخة

وأضاف محافظ القاهرة إن مصر اليوم تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى تقف شامخة وهي تنسج لوحة بديعة تندمج فيها ابداعات المصري القديم مع أنامل المصري المعاصر ليقف العالم كله احترامًا وتقديرًا للدولة المصرية العظيمة.

