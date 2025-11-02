الأحد 02 نوفمبر 2025
موقف مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري عمر مرموش في مباراة اليوم أمام بورنموث بعدما سجل هدفًا رائعًا ضد سوانزي سيتي في كأس كاراباو، الأربعاء الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز، فيل فودين، عمر مرموش.

خط الهجوم: هالاند. 

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بورنموث بعدما خسر في الجولة الماضية أمام أستون فيلا، بهدف دون رد على ملعب الأخير.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي حاليًا 16 نقطة حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن بورنموث لديه 18 نقطة حيث يحتل المركز الثاني.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.
 

