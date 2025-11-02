عيون منبهرة وصمت في حرم الجمال، كيف تفاعل أهالي بورسعيد مع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ (صور)

شهدت محافظة بورسعيد ليلة وطنية استثنائية عظيمة بجميع ميادين المحافظة ومدينة بورفؤاد على حد سواء في ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير.

بورسعيد تتابع افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

ففي مشهد وطني مهيب يعكس اعتزاز أبناء مصر بحضارتهم وتاريخهم العريق شهدت مدينة بورفؤاد، فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والانتماء الوطني بمشاركة المئات من المواطنين، حيث خصصت محافظة بورسعيد شاشات عرض عملاقة في جميع الساحات والحدائق الكبري بجميع أحياء بورسعيد لمشاهدة حفل افتتاح المتحف.

البورسعيدية يتابعون افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

تجسيد لروح الوطنية والانتماء

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن مشاركة أبناء المحافظة في متابعة هذا الحدث العالمي تجسد روح الانتماء الوطني واعتزاز المصريين بتاريخهم العريق، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية خالدة تؤكد مكانة مصر الرائدة بين دول العالم وتجسد رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة التي تعتز بماضيها وتواصل تقدمها نحو مستقبل مشرق.

أهالي بورسعيد يتابعون افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

شاشات عملاقة بجميع ميادين بورسعيد لمشاهدة افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وفرت شاشات عرض في عدد من الميادين العامة ومراكز الشباب والأندية لتمكين المواطنين من متابعة الحدث التاريخي في أجواء من البهجة والفخر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة الشعب المصري في هذا الافتتاح التاريخي الذي يعد إنجازا حضاريًا غير مسبوق.

أهالي بورسعيد يتابعون افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

مدينة بورفؤاد تكتظ بالآلاف في الشوارع لمشاهدة الافتتاح

وكانت قد شهدت مدينة بورفؤاد تجمع المئات من المواطنين بميدان السادس من أكتوبر “الملك فؤاد”، لمتابعة فعاليات الافتتاح عبر شاشات العرض العملاقة التي تم تجهيزها خصيصا لهذه المناسبة وبمتابعة وإشراف من الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر الفخر الوطني والانتماء لمصر.

أهالي بورسعيد يتابعون افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

حدائق حي المناخ تشهد إقبالا كبيرا

وفي حي المناخ، شهدت حديقتا الأمل والمنتزه توافد أعداد كبيرة من المواطنين حيث تم تجهيز مواقع العرض تحت إشراف محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، الذي تابع ميدانيا أعمال التنظيم والإضاءة والتجهيزات الفنية.

أهالي بورسعيد يتابعون افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

ساحة مصر بحي الشرق ببورسعيد تشهد إقبالا منقطع النظير

وشهدت ساحة مصر بحي الشرق بمتابعة سمر الموافي رئيس حي الشرق، والتي تعد من أبرز المعالم السياحية والحضارية بمحافظة بورسعيد، توافد الآلاف من المواطنين للاحتفال بفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، في أجواء وطنية احتفالية تزينت بالأعلام المصرية ومظاهر البهجة والفخر.

أهالي بورسعيد يتابعون افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

إقبال من المواطنين بحي الضواحي لمشاهدة الافتتاح

وبنطاق حي الضواحي لمتابعة فعاليات الافتتاح من خلال شاشات العرض التي تم تجهيزها بشارع العبور وشارع ٢٣ ديسمبر وذلك تحت إشراف شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس الحي وسط المواطنين الذين حرصوا على متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة.

أهالي بورسعيد يتابعون افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

شاشات عرض عملاقة بحي الزهور ببورسعيد

وفي حي الزهور، بمتابعة اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس الحي، تم تجهيز شاشات عرض ضخمة في ميدان بنزرت، أحد الميادين العامة والرئيسية بالحي، وأخرى أمام كلية الدراسات الإسلامية للبنات لتتيح لأبناء الحي متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

أهالي بورسعيد يتابعون افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

شاشات عرض عملاقة بحي العرب ببورسعيد

وداخل حي العرب، تابع المواطنون فعاليات الافتتاح من خلال شاشة العرض التي تم تجهيزها بحديقة سعد زغلول وذلك تحت إشراف المهندس وليد الدعدع، رئيس الحي، وسط أجواء احتفالية شهدت مشاركة واسعة من الأسر والشباب.

أهالي بورسعيد يتابعون افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

ميادين حي الجنوب ببورسعيد تشهد إقبالا لمشاهدة الافتتاح

كما شهد حي الجنوب متابعة المواطنين في الميدان الرئيسي بالحي الإماراتي لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك برئاسة الأستاذ أحمد زغلف، رئيس الحي، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد وأبنائها.

أهالي بورسعيد يتابعون افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

وأعرب المواطنون المشاركون في مختلف أنحاء المحافظة عن سعادتهم الغامرة بهذا اليوم التاريخي، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير يمثل صرحًا حضاريا عالميا ورسالة خالدة من مصر إلى الإنسانية تجسد ما تحقق من إنجازات كبرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعكس قدرة الدولة المصرية على مواصلة البناء والتنمية في كل المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.