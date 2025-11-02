توزيع تذاكر مسرح وطبع مقالات ورسالة على عملات، أغرب حملات الدعاية الانتخابية زمان

ونحن على أبواب انتخابات برلمانية تكثر فيها الدعاية وتختلف أشكالها، نسترجع شكل الدعاية فى أعوام سابقة كما نشرت تحقيقا فى مجلة صباح الخير عام 1957، قالت فيه: تعددت واختلفت وسائل الدعاية الانتخابية وقد تفنن المرشحون فى الدعاية لأنفسهم، فلم تكن تقتصر الدعاية على الملصقات في الشوارع بل اختلفت أشكالها، فمثلا:



فى أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يوليو، وكما نشرت مجلة صباح الخير عام 1957، أن أحد الضباط الأحرار، وهو مجدى حسنين المسئول عن إنشاء مديرية التحرير، عمل على شراء الأصوات بتعيينه بعض أعضاء المجلس فى مجلس مديرية التحرير، وكتب فى دعايته يقول: (انتخبوا الذى أنشأ مديرية التحرير)، فرد عليه منافسه فى دائرة الدقى الكاتب الصحفى موسى صبري بقوله: (انتخبوا الذى لم ينشأ مديرية التحرير).

تذكرة حفل سواريه

وأراد الفنان سراج منير الاجتماع بأهل دائرته ليناقشوه فى برنامجه الانتخابى، ولم يكن لديه متسع من الوقت لذلك، فوزع عليهم تذاكر لحضور حفل سواريه مسرح الريحانى الذى كان يقدم عليه دورا فى مسرحية، وبعد العرض كان يجلس معهم يتناقش والماكياج على وجهه.

سراج منير

وكان المحامى المناضل فتحى رضوان يصمم على عدم تعليق أى ملصقات انتخابية أو طبع منشورات، وكان يكتفى بزيارة الناخبين فى بيوتهم بيتا بيتا يناقش ويحاور حتى الساعات الأولى من الصباح، وذات يوم قال كمسارى فى أحد الاجتماعات أنه قابل يوما أبناء فتحى رضوان راكبون الترام، وسألهم عن أبوهم فقالوا لانعرف وعلمنا أنه كان معتقلا أيام الملك السابق بسبب رأيه السياسى، اندهش الجميع وقالوا: راجل عصامى أسرته بتركب ترام.

طبع مقالات روز اليوسف

الكاتب المعروف محمود أمين العالم المرشح بدائرة قصور الشوام أعاد عن طريق الصحفيين طبع مقالاته التى كتبها من قبل فى مجلة روز اليوسف التى تدعو إلى الإصلاح ومقاومة الفساد وتوزيعها على الناخبين.

إهداء شقق المساكن الشعبية

المرشح محمد حلمى ياسين كان يشرح لمجموعة من العمال بحى روض الفرج برنامجه الانتخابي فى السياسة الخارجية والتعايش السلمى والحياد الايجابى، وفاجأه أحد الحضور بقوله يا أستاذ السياسة الخارجية دى مفهومة والرئيس قدها وقدود، لكن قل لنا أنت حتعمل ايه فى شققنا التى بدون سقف ماذا نفعل فيها فاقترح عليهم مشروع المساكن الشعبية.

المطرب محمد الكحلاوى

المطرب محمد الكحلاوى الملقب بشيخ المداحين حكى أن هاتفا جاءه فى المنام وقال له لماذا لا تدخل الانتخابات، وفى الصباح ذهب إلى المقهى التى يمتلكها فى حى باب الشعرية وحكى للزبائن عن رؤيته فردوا قائلين فى صوت واحد " احنا وراك يا أبو الفوارس ببركة رسول الله " فذهب الكحلاوى ودفع التأمين، وقام أحد الزبائن بتأليف أغنية له تقول: جرب يا أبو الفوارس وتعالى مجلس الأمة وتعالى حداى / وأنت راجل والرجالة قليلة وتعالى حداى.

يفك النقود على باب السرادق

أما المرشح محمد الدواوينى فى أحد دوائر الفيوم فقد فاجأ الأهالى بحملة دعاية غريبة وطلب فكة 100 جنيه وطبع على كل ورقة من فئة الخمسة قروش حتى الخمسة جنيهات إعلان صغير "انتخبوا العصامى محمد الدواوينى "ووقف يفك للموظفين نقودهم على باب الخزينة.

المهندس أحمد سالم مدير مصنع إسكو بشبرا ابتدع طريقة جديدة لافتة للنظر..استأجر دراجات كتب عليها اسمه ليوزع عليها الشباب منشوراته.

دعاية عين الحياة

وفى قرية البراجيل استخدمت الفلاحة عين الحياة فى الدعاية الانتخابية سيارة جيب تطوف بها على أنصارها فى القرى المجاورة ترتدى جلبابا مرسوم عليه عين بحجم كبير، وطبعت منشورات كتبت عليها "معاه والنبى يا عين الحياة ".

