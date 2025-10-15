صدق أو لا تصدق، "معهد التغذية" يكشف عن وجبة إفطار متكاملة بـ30 جنيها تكفي 4 أفراد

أعلن المعهد القومي للتغذية نموذج وجبة إفطار متكاملة بتكلفة لا تتجاوز 30 جنيهًا، تكفي للإفطار لأسرة مكونة من 4 أفراد تجمع بين القيمة الغذائية العالية والتكلفة الاقتصادية المناسبة، ضمن حملة المعهد لتشجيع الأسر على اختيار وجبات صحية ومتوازنة خاصة للأطفال وطلاب المدارس.

مد الجسم بالفيتامينات والألياف

وأوضح المعهد أن الوجبة المقترحة تتكون من طبق فول بالتقلية كمصدر أساسي للبروتين النباتي وقطعة جبن قريش غنية بالكالسيوم والبروتين.

كما تحتوي الوجبة على خيار وطماطم طازجة لمد الجسم بالفيتامينات والألياف.

وأربعة أرغفة من الخبز البلدي كمصدر للطاقة والكربوهيدرات، تكفي كل فرد رغيف.

مع طبق سلطة بسيط يتم تتبيله بعصير الليمون والكمون لتعزيز الامتصاص وتقوية المناعة.

الوجبة توفر توازنًا بين البروتين والنشويات والدهون الصحية

وأشار المعهد القومي للتغذية إلى أن هذه الوجبة توفر توازنًا بين البروتين، والنشويات، والدهون الصحية، وتساعد على تحسين التركيز والأداء الدراسي للأطفال، مؤكدين ضرورة تقليل استخدام الزيت قدر الإمكان للحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.

كما أوصى المعهد بإضافة مصادر البروتين الحيواني المشوي والخضروات المطهية في باقي الوجبات اليومية لضمان تنوع العناصر الغذائية، مشددًا على أهمية الالتزام بالعادات الغذائية السليمة كأحد مفاتيح الوقاية من أمراض السمنة وسوء التغذية.

كان قد حذر معهد التغذية من عادة شرب الشاي سواء الأحمر أو الأخضر فور الانتهاء من تناول الطعام، مؤكدًا أن ذلك يؤثر سلبًا في امتصاص الجسم للحديد

وأوضح المعهد أن مادة "التانين" الموجودة في الشاي ترتبط بعنصر الحديد، مما يمنع امتصاصه في الجسم ويزيد خطر الإصابة بنقص الحديد أو فقر الدم على المدى الطويل.

وأشار المعهد القومى للتغذية إلى أنه يمكن استبدال الشاي بعد الوجبات بمشروبات طبيعية مثل اليانسون أو النعناع، لما لهما من فوائد مهدئة للهضم دون التأثير على امتصاص المعادن.

وأضاف معهد التغذية أن أفضل وقت لتناول الشاي هو بعد الأكل بساعتين على الأقل، لضمان استفادة الجسم الكاملة من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، والحفاظ على صحة الدم والجهاز الهضمي.

