محمد صلاح يقود ليفربول لـ فوز مهم على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول، فوزا هاما على نظيره أستون فيلا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف محمد صلاح في شباك أستون فيلا

جاء هدفي ليفربول عن طريق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بعد ما استغل خطأ حارس مرمى أستون فيلا مارتينيز.

وسجل الهدف الثاني اللاعب ريان جرافنبرخ في الدقيقة 58.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي مشاركة محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أساسيا وجاء كاملا كالتالي:

حراسة المرمى: مامارادشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك إليستر - رايان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي.

مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في المقابل، يحل أستون فيلا في المركز الثامن بعدد نقاط الريدز، ويطمح في الفوز من أجل تخطيه في جدول الترتيب.



ويأمل ليفربول مصالحة جماهيره بعدما عانى من 4 هزائم متتالية في البريميرليج مؤخرا، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويواجه الريدز خطر الاستمرار في دوامة النتائج السلبية إذ يقترب من تسجيل رقم سلبي غير مسبوق في تاريخه بخمس مباريات متتالية دون انتصار في البطولة، بينما يدخل أستون فيلا اللقاء بثقة كبيرة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية جعلته أحد أكثر الفرق استقرارا في الموسم الحالي.



أرقام صلاح ضد أستون فيلا

يمتلك محمد صلاح نجم ليفربول قائد منتخب مصر سجلًا مميزًا أمام أستون فيلا، حيث لعب 12 مباراة بقميص ليفربول، وحقق خلالها 8 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة فقط.

وخلال تلك المباريات، تمكن صلاح من تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 أهداف أخرى، ليؤكد تفوقه الواضح على الفريق القادم من مدينة برمنجهام.

