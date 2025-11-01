روبيو: على حماس إلقاء السلاح حتى تتمكن غزة من بناء مستقبل أفضل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء اليوم السبت: على حماس إلقاء السلاح ووقف نهب المساعدات حتى تتمكن غزة من بناء مستقبل أفضل، وذلك علي حد تعبيره.

وحدة الموقف الداخلي الفلسطيني أهم ضمانة لتجاوز المخاطر

وفي وقت سابق من أمس، قالت حركة حماس: إن وحدة الموقف الداخلي الفلسطيني أهم ضمانة لتجاوز المخاطر.

وأضافت حركة حماس: وحدة الموقف الداخلي الفلسطيني ليست خيارا بل واجب وفرض.

الالتزام بالاتفاق وإعادة جثث الرهائن دون تأخير

والخميس، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا رسميًا، دعا فيه حركة حماس إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة مصرية ودولية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ كل الالتزامات دون مماطلة.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن تل أبيب تتوقع من حماس أن تبذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الرهائن الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم خلال المعارك في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استعادة الجثث تُعد أولوية وطنية وإنسانية بالنسبة لإسرائيل.

دعوات لعدم خرق التفاهمات

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة، محذرًا من أن أي خرق أو تأخير من جانب حماس "سيُعتبر انتهاكًا صريحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن تل أبيب تحتفظ بحق الرد في حال الإخلال بالاتفاق.

كما أكد المتحدث أن الجيش مستمر في التنسيق مع الوسطاء الإقليميين لضمان تطبيق الاتفاق "بطريقة تضمن استقرار الوضع الميداني وتمنع عودة التصعيد العسكري".

