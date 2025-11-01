السبت 01 نوفمبر 2025
خارج الحدود

قناة عبرية: حماس لا تعرف هوية جثث المحتجزين

حماس
حماس

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف هوية جثث سلمتها لإسرائيل، واقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المؤسسة الأمنية لا تعتبر ما حدث اليوم خرقا من حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن إسرائيل تفضل الاستمرار في استلام عينات مستقبلية لاحتمال أن تكون مرتبطة بأسرى آخرين.

القناة الـ12: الجثث التي سلمتها حماس ليست لأسرى إسرائيليين

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجثث التي سلمتها حركة حماس لإسرائيل ليست لأسرى إسرائيليين.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصليب الأحمر سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي رفات 3 أسرى، حيث جرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم، واستدركت "لكنه لا يزال من غير الواضح بعد، ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى جثث أسرى إسرائيليين من بين الأسرى الـ11 الذين ما زالوا في غزة".

وبدورها، أشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف أصحاب هذه الجثث، لكنها اقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.

الجريدة الرسمية
