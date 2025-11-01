قناة عبرية: حماس لا تعرف هوية جثث المحتجزين

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف هوية جثث سلمتها لإسرائيل، واقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المؤسسة الأمنية لا تعتبر ما حدث اليوم خرقا من حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن إسرائيل تفضل الاستمرار في استلام عينات مستقبلية لاحتمال أن تكون مرتبطة بأسرى آخرين.

القناة الـ12: الجثث التي سلمتها حماس ليست لأسرى إسرائيليين

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجثث التي سلمتها حركة حماس لإسرائيل ليست لأسرى إسرائيليين.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصليب الأحمر سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي رفات 3 أسرى، حيث جرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم، واستدركت "لكنه لا يزال من غير الواضح بعد، ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى جثث أسرى إسرائيليين من بين الأسرى الـ11 الذين ما زالوا في غزة".

وبدورها، أشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف أصحاب هذه الجثث، لكنها اقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.