أمريكا تمنح حماس مهلة 24 ساعة للانسحاب من خلف الخط الأصفر بغزة

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مسئول في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن منحت حركة حماس مهلة مدتها 24 ساعة لإخلاء عناصرها من خلف الخط الأصفر في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المكثفة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة مصرية وقطرية.

وأوضح المسئول أن الإدارة الأمريكية نقلت رسائل واضحة إلى قيادة الحركة عبر الوسطاء، مفادها أن استمرار تمركز عناصرها في المناطق القريبة من الخط الأصفر يُعد خرقًا مباشرًا للاتفاق، وقد يؤدي إلى انهيار الهدنة الهشة وعودة العمليات العسكرية.

تحذيرات أمريكية من رد إسرائيلي محتمل

وأكد المصدر أن واشنطن حذّرت من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يستغل أي تحركات لحماس قرب الخط الأصفر كذريعة لاستئناف الهجمات الجوية والبرية داخل القطاع. 

وأضاف أن الإدارة الأمريكية شددت على ضرورة انسحاب الحركة من هذه المناطق خلال المهلة المحددة، لتفادي التصعيد وحماية المدنيين.

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي يأتي في ظل ضغوط داخلية ودولية متزايدة على واشنطن لضمان استمرار الهدنة وتدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية.

جهود دبلوماسية مكثفة لتثبيت التهدئة

ووفقًا للتقرير، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل بالتنسيق مع القاهرة والدوحة والأمم المتحدة على مراقبة التزام الأطراف ببنود الاتفاق، مع التركيز على إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة وضمان عدم انهيار المفاوضات الجارية حول تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية ترى أن الالتزام بالخط الأصفر يمثل اختبارًا حقيقيًا لنوايا حماس تجاه التهدئة، في حين يعتبر الجانب الإسرائيلي أن ضبط الأوضاع الميدانية شرط أساسي لأي تقدم سياسي أو إنساني في المرحلة المقبلة.

