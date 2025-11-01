السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: جاهزون لاستخراج جثث كل المحتجزين داخل الخط الأصفر

عملية تسليم جثامين
عملية تسليم جثامين أسرى الاحتلال

قالت حركة حــماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت إنها جاهزة لاستخراج جـثـث كل المحتجزين داخل الخط الأصفر. 

وطالبت حركة حماس الوسطاء والصليب الأحمر بتوفير المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال جــثث المحتجزين كافة في وقت متزامن. 

وفي السياق ذاته قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف هوية جثث سلمتها لإسرائيل، واقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها. 

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المؤسسة الأمنية لا تعتبر ما حدث اليوم خرقا من حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن إسرائيل تفضل الاستمرار في استلام عينات مستقبلية لاحتمال أن تكون مرتبطة بأسرى آخرين.

القناة الـ12: الجثث التي سلمتها حماس ليست لأسرى إسرائيليين

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجثث التي سلمتها حركة حماس لإسرائيل ليست لأسرى إسرائيليين.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصليب الأحمر سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي رفات 3 أسرى، حيث جرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم، واستدركت "لكنه لا يزال من غير الواضح بعد، ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى جثث أسرى إسرائيليين من بين الأسرى الـ11 الذين ما زالوا في غزة".

وبدورها، أشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف أصحاب هذه الجثث، لكنها اقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس إسرائيل جيش الاحتلال

مواد متعلقة

قناة عبرية: حماس لا تعرف هوية جثث المحتجزين

الأكثر قراءة

مصر اليوم في عيد

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

موعد مباراة ديربي الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو ويشيد بالدعم المقدم لتشييد المتحف الكبير

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مبابي في الصدارة، أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل افتتاح المتحف الكبير، رد حاسم من الأوقاف على فتوى تحريم نشر الزي الفرعوني

هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة لتحصيل فضلها

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، الأزهر يوضح موقف الإسلام من الآثار والحضارات السابقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads