جيش الاحتلال: هناك مسلحون تحت الأرض في مناطق سيطرتنا بقطاع غزة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسئول عسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك مسلحين لا يزالون يتمركزون تحت الأرض في مناطق تخضع حاليًا لسيطرة الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، في إشارة إلى استمرار النشاط المسلح للمقاومة رغم العمليات العسكرية الواسعة التي ينفذها الجيش منذ شهور.

وأوضح المسئول أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن المسلحين يستخدمون شبكة أنفاق معقدة للانتقال بين الأحياء، ما يجعل عملية “تطهير” المناطق بالكامل من عناصر المقاومة أكثر صعوبة مما كان متوقعًا، مضيفًا أن "السيطرة الميدانية فوق الأرض لا تعني بالضرورة السيطرة الكاملة تحتها".

تحديات ميدانية تواجه قوات الاحتلال

وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه تحديات ميدانية كبيرة في المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة، حيث ما تزال بعض الخلايا المسلحة تنشط في محيط الأبراج والمناطق السكنية المدمرة.

وأضاف المسؤول أن القوات الإسرائيلية تعمل على رصد الأنفاق وتفجيرها بشكل تدريجي، إلا أن طبيعة التضاريس والدمار الواسع تعيق سرعة العمليات، وتزيد من احتمالية وقوع خسائر في صفوف الجنود خلال عمليات التمشيط.

دلالات استمرار المقاومة

وأكدت القناة أن استمرار وجود المسلحين داخل مناطق يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها، يعكس مدى عمق البنية التحتية للمقاومة في غزة، ويشير إلى أن المعركة ما زالت بعيدة عن الحسم الكامل، رغم التصريحات السياسية والعسكرية التي تتحدث عن تقدم ميداني واسع.

