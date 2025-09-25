الوصل يفوز على الشارقة 2-1 في الدوري الإماراتي

نجح فريق الوصل في تحويل تأخره بهدف نظيفة أمام ضيفه الشارقة إلى فوز (2-1)، على استاد زعبيل، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

أهداف مباراة الوصل والشارقة وترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

ورفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط، متقدما إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 4 نقاط في المركز العاشر مؤقتا.

وجاء الشوط الأول سريعا، وأهدر سيرجينيو، فرصة الهدف الأول للوصل في الدقيقة 12، بعدما أطاح بالكرة عاليا وهو على بعد خطوات من مرمى الشارقة.

وحرم مدافعو الشارقة منافسهم من التسجيل في الدقيقة 15، بعدما أبعدوا كرة عرضية قبل وصولها إلى مهاجم الوصل.

وتمكن كايو لوكاس، من تسجيل هدفًا للشارقة في الدقيقة 22، بتسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة وصلته من الجانب الأيمن، بعد هجمة مرتدة سريعة.

وأدرك فابيو دي ليما، التعادل للوصل في الشوط الثاني، عندما لعب عرضية وصلته من سيرجينيو، بوجه القدم في الزاوية العليا لمرمى الشارقة.

وأضاف نيكولاس خيمينيز، الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 67، بتسديدة على مرتين من داخل منطقة جزاء الشارقة، وحافظ الوصل على تفوقه حتى نهاية المباراة، ليحصد 3 نقاط مهمة تعيده إلى دائرة المنافسة على قمة الدوري الإماراتي.

