الأربعاء 29 أكتوبر 2025
مدير تعليم الخارجة يشهد فعاليات مبادرة "يدًا بيد نضع للسرطان حدًا"

مبادرة يدًا بيد
مبادرة "يدًا بيد نضع للسرطان حدًا"

شهدت مدرسة الخارجة الثانوية بنات  بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مبادرة "يدًا بيد نضع للسرطان حدًا"، ضمن المبادرة العالمية "أكتوبر الوردي" للتوعية بمرض سرطان الثدي، وذلك خلال فعالية Pink Day التي أُقيمت بحضور مجدي محمد محمود، مدير إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد.

جاءت المبادرة تحقيقًا للأهداف الوجدانية لمادة الفيزياء في تعزيز قيم المشاركة المجتمعية والتوعية الصحية لدى الطالبات، حيث أطلقتها مروة فريد، معلمة الفيزياء والعلوم المتكاملة، بمشاركة طالبات فصل 3/1، بهدف نشر ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتضامن مع محاربات المرض.

تضمن اليوم برنامجًا متنوعًا بدأ بطابور صباحي تعريفي بأهداف المبادرة، أعقبه عرض حركي توعوي من إعداد الطالبات حول أهمية الفحص الذاتي وطرق الوقاية، ثم ندوة تثقيفية نظمتها إدارة الثقافة الصحية تناولت سبل الوقاية والدعم النفسي للمصابين.

كما أبدعت الطالبات في إعداد لوحات فنية ولافتات توعوية تحمل شعار "أكتوبر الوردي"، ووزعن أساور وهدايا رمزية باللون الوردي، كما زينّ قاعة الفعالية وحلويات اليوم بنفس اللون، في رسالة تضامن وأمل.

وأشاد مدير إدارة الخارجة التعليمية بالفعالية، مثمنًا جهود المدرسة في دمج التوعية الصحية بالأنشطة التعليمية، ومؤكدًا أهمية رفع الوعي المجتمعي لدى الطالبات حول القضايا الصحية الحيوية، وفي مقدمتها الكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما شارك سيادته في التقاط الصور التذكارية مع الطالبات والمعلمين.

وفي كلمتها، أكدت مديرة المدرسة أن مثل هذه المبادرات تمثل ترجمة حقيقية لدور المدرسة في بناء الوعي الإنساني وغرس القيم الإيجابية في نفوس الطالبات، مشيدةً بحماس الطالبات وجهود المعلمين في إنجاح الفعالية.
ومن جانبها، أوضحت مروة فريد معلمة الفيزياء وصاحبة فكرة المبادرة، أن الهدف من إطلاقها هو ربط الجانب العلمي بالقيم الوجدانية والمجتمعية، وتنمية الوعي الصحي لدى الطالبات بأسلوب مبسط وعملي، مؤكدة أن التفاعل الكبير من الطالبات دليل وعي وثقافة تستحق الدعم والاستمرار.

وقدمت إدارة المدرسة تحية تقدير خاصة للمعلمة مروة فريد لجهودها المتميزة في إعداد وتنظيم المبادرة، وحسن تفاعلها مع الطالبات، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمعلم الواعي بدوره التربوي والمجتمعي.

واختتمت الفعالية بمسابقة ثقافية تضمنت أهم المعلومات المستفادة من الندوة، وتم تكريم الفائزات بجوائز رمزية. كما تم الاتفاق على تنظيم جلسة للطهي الصحي يوم الخميس المقبل تطبيقًا للنصائح الوقائية التي تناولتها الندوة.

إدارة الخارجة التعليمية الثقافة الصحية الكشف المبكر عن سرطان الثدي المشاركة المجتمعية الوادى الجديد رفع الوعي المجتمعي محافظة الوادى الجديد

