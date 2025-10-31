بتكلفة 20 مليون جنيه، تركيب 4 أبراج إتصالات بطريق الخارجة - أبو طرطور بالوادي الجديد

أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تركيب 4 أبراج إتصالات بطريق الخارجة/ أبو طرطور مزودة بخدمة إنترنت فائق السرعة، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير وتطوير الخدمات الأساسية اللازمة؛ لدعم مشروع الجذب السكاني بقرية أبو طرطور.

وأوضح المحافظ أنه جاري إعداد دراسة والإعلان عن تخصيص عدد من الوحدات السكنية بالقرية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى الوحدات المخصصة لأبناء بعض المحافظات ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع المحافظة.

ولفت محافظ الوادي الجديد، إلى أنه جاري التنسيق لتركيب 20 برجا بقرى مركزي بلاط والداخلة؛ لدعم الطرق السريعة بالشبكات وخدمة المناطق المحرومة.

