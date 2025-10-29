الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الطماطم بـ15 والبطاطس بـ10، أسعار مخفضة في سوق اليوم الواحد بالوادي الجديد

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة باريس، فيتو

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مبادرة سوق اليوم الواحد في مركز باريس وقراه، لطرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنةً بالأسواق الخارجية، مع تشغيل منافذ متوازية داخل القرى لضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من المواطنين. 

وأكد رئيس مركز ومدينة باريس، عبدالناصر صالح، أن المبادرة جرى تنفيذها على نطاق موسّع لتثبيت أسعار السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن الأسر، عبر معروض متنوع وجودة رقابية على الأسعار.

 

وقال رئيس مركز باريس: إن الأسعار داخل منافذ "سوق اليوم الواحد" جاءت على النحو التالي:
•طماطم: 15 جنيهًا للكيلو.
•بطاطس: 10 جنيهات للكيلو.
•فلفل: 15 جنيهًا للكيلو.
•باذنجان: 10 جنيهات للكيلو.
•عنب: 25 جنيهًا للكيلو.
•رمان ممتاز: 30 جنيهًا للكيلو.
•جوافة: 30 جنيهًا للكيلو.
•كوسة: 20 جنيهًا للكيلو.
•بطاطا: 12.5 جنيهًا للكيلو.
•كرنب: 40 جنيهًا للرأس.
•قرنبيط: 40 جنيهًا للرأس.
وأوضح رئيس مركز ومدينة باريس، أن العمل جرى بالتوازي في القرى التابعة لباريس، مع تسليم حصص من الخضار والفاكهة لبعض القرى والجمعية الفئوية بباريس للتوزيع بأسعار مخفضة، بما يضمن انتشار الخدمة ووصولها لمناطق الاحتياج.

يأتي ذلك ضمن خطة أوسع داخل المحافظة لتوفير سلع غذائية أساسية عبر منافذ ثابتة ومتحركة وبالتنسيق مع جهات التموين لضبط الأسواق وتوسيع المعروض.

الجريدة الرسمية