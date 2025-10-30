علي نظير يفوز بلقب الأب القدوة بالوادي الجديد بعد رحلة كفاح في تربية 6 بنات

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي فوز علي نظير بلقب الأب القدوة من محافظة الوادي الجديد، وتم تكريمه من قبل مايا مرسي وزيرة التضامن.



روى “علي نظير” قصة كفاحه في تربية 6 بنات بالوادى الجديد، وقال علي نظير إنه نشأ في أسرة فقيرة وتخرج في كلية العلوم ثم حصل على وظيفة حكومية، وتزوج رغم محدودية الإمكانيات، ورزق بابنته الأولى وواجه تحدي إنجاب ثلاث بنات متتاليات، كما أن إحدى بناته ولدت بمشكلة صحية، ومن أجلها تحمل عناء السفر في رحلة علاج طويلة وفي النهاية كتب الله لها الشفاء.

وأشار إلى أنه بعد إنجاب ابنتين أخريين رزقه الله بولد، لكنه توفي قبل أن يتم عامه الأول، ثم رزقه الله بفتاة أخرى لم تلبث إلا أن لحقت بأخيها، لكنه استمر في مواجهة الحياة بثبات وبحث عن فرص عمل إضافية، وحصل على دورات تدريبية في التنقيب عن النفط حتى أصبح خبيرًا في الجيولوجيا، وبعد ترك عمل الحكومة اتجه للعمل في البترول بسبب زيادة المصاريف وأعباء تربية أبنائه.

وأكد أنه حرص على أن تتلقى كل واحدة من بناته تعليما عاليا، كما أنه شجعهن على الانخراط في المجتمع، وكان يصطحب بناته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لافتًا إلى أن إحداهن حصلت على جوائز وظيفية، وأخرى تقلدت مناصب في الأحزاب السياسية.

ومن جانبه قدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التهنئة لفوز علي نظير بلقب الأب القدوة من محافظة الوادي الجديد، وتكريمه من قبل مايا مرسي وزيرة التضامن.

