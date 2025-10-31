تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة بالوادي الجديد

عقد سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اجتماعًا مع مديري فرع جهاز شئون البيئة وإدارات البيئة بالمراكز، لمناقشة آليات خروج الزيوت المستعملة خارج المحافظة، والتأكد من حصول القائمين على هذا النشاط على رخصة تداول ونقل مخلفات خطرة من جهاز تنظيم المخلفات؛ للتخلص الآمن منها وضمان تسليمها للشركات المتخصصة والحاصلة علي رخصة معالجة الزيوت.

يأتي هذا الإجتماع تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود الرقابة على الالتزام بضوابط خروج المخلفات والتعامل معها وفقًا للضوابط والقوانين البيئة.

هذا وسبق، وأن أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، في وقت سابق عن صدور قرار لوزارة البيئة ونشره بالجريدة الرسمية بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن القرار تضمن اجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه وفقًا لقانون المخلفات سيتم منح الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات جمع الزيوت بشرط أن تتوافر لديهم الأدوات والإمكانيات الخاصة بعمليات الجمع والتخزين، وضرورة تعاملهم مع المصانع الرسمية لاستلام ما يتم تجميعه، للقيام بعمليات إعادة تدوير الزيوت المُجمعة.

التخلص الآمن من الزيوت المستعملة

كما أكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة تشديد الرقابة على إدارة عملية الزيوت المستعملة للتأكد من قيامهم بتوجيه ما تم تجميعه إلى المصانع الرسمية المرخصة، مشيرة إلى ضرورة قيام المصانع الرسمية المستقبلة للزيوت المستعملة لتدويرها بإنشاء سجل تتبع يحتوى على الكميات الواردة ليها لضمان إحكام عملية الرقابة.

هذا وتهيب وزارة البيئة، بالمواطنين بالتخلص الآمن من الزيوت المستعملة، من خلال الشركات المرخصة والعاملة في مجال جمع ونقل الزيوت المستعملة، للتأكد من وصول الزيوت إلى المصانع الرسمية المرخصة.

