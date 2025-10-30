الخميس 30 أكتوبر 2025
أرسنال يفوز على برايتون في كأس الرابطة

أرسنال
أرسنال

تجاوز فريق أرسنال عقبة ضيفه برايتون، هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء في ملعب الإمارات، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

 

أرسنال يهزم برايتون 

و نوانيري سجل الهدف الأول عند الدقيقة 57، وفي الوقت الذي سعى فيه برايتون لإعادة الأمور لنصابها بتسجيل هدف التعادل، سجل بوكايو ساكا  هدف المدفعجية الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 14 دقيقة.

 

تشكيل أرسنال لمباراة برايتون في كأس الرابطة

كيبا
سكيلي — هينكابي — موسكيرا — بن وايت
ميرينو — نورجارد — نوانيري
ايزي — أندريا أنوس — دومان

وتواجده في التشكيل الأساسي أصبح ماكس دومان أصغر لاعب يبدأ أساسيًا بتاريخ نادي ارسنال وعمره 15 سنة و302 يوم فقط.

وانطلقت مباراة آرسنال وبرايتون، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

أرتيتا مدرب أرسنال أرسنال وبرايتون اليوم الأربعاء كاس الرابطة الإنجليزية كأس الرابطة الإنجليزي

الجريدة الرسمية