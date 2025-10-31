الجمعة 31 أكتوبر 2025
أخبار مصر

المهندس أحمد محمد حسين، من هو صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف الكبير؟ (بروفايل)

الدكتور المهندس أحمد
الدكتور المهندس أحمد محمد حسین
تحتضن محافظة الجيزة حفلًا أسطوريًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ملوك ورؤساء العالم، حيث تزينت شوارع الجيزة ومصر كلها بالنقوش واللافتات التي تجسد عراقة الحضارة الفرعونية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وفي هذا السياق، نسلّط الضوء على صاحب فكرة وإنجاز نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير، العالم الراحل الدكتور المهندس أحمد محمد حسين، الذي يُعد أحد أبرز رموز الهندسة الميكانيكية في مصر.

الدكتور أحمد محمد حسين (1944 – 2017)، كان أستاذًا بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، وترك بصمة خالدة في تاريخ الهندسة المصرية بإنجازه الفريد في نقل تمثال رمسيس الثاني دون تفكيكه — وهو تمثال يبلغ وزنه نحو 83 طنًا — من ميدانه الشهير بوسط القاهرة إلى موقعه الجديد بالمتحف المصري الكبير عام 2006، في عملية اعتُبرت من أعقد وأدق عمليات النقل في العالم.

تخرّج الدكتور حسين في كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 1965، وحصل على الدكتوراه في الميكانيكا التطبيقية من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة عام 1975. كرّس حياته للبحث العلمي والتعليم والتأليف، وأسهم بمؤلفاته ودراساته في إثراء المكتبة الهندسية المصرية.

وقد تميز تصميمه العبقري الذي ابتكره في عملية نقل تمثال رمسيس الثاني، حيث حافظ على وضع التمثال رأسيًا وثابتًا طوال الرحلة، ليصبح هذا الإنجاز رمزًا للتفوّق الهندسي المصري الحديث، وشاهدًا على قدرة العقول المصرية على الإبداع والابتكار.

ورغم رحيله عام 2017، ما زال إرث الدكتور أحمد محمد حسين العلمي والمهني مصدر إلهام للأجيال الجديدة من المهندسين، الذين يسيرون على خُطاه في خدمة العلم والوطن.

