أخبار مصر

خريطة سقوط الأمطار المتوسطة غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الارصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا وفى الساعات الاولى من الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

بسبب الطقس المتقلب، كورنيش مطروح خال من المواطنين (صور)

الأرصاد: طقس الأحد خريفي معتدل ورذاذ خفيف على هذه المناطق

مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من اقصى جنوب الصعيد وعلى مدينتى حلايب وشلاتين.

 حالة الطقس غدا الأحد


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد  و يسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية وحار  على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

