خارج الحدود

وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانية: مقتل 233 امرأة بالفاشر يوم أمس فقط

أعلنت وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانية مساء اليوم السبت مقتل 233 امرأة في الفاشر يوم أمس فقط.

وقالت وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانية في تصريحات لقناة الحدث: هناك 25 حالة اغتصاب مثبتة ومؤكدة في الفاشر.

 

تصاعد العنف في الفاشر

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان الخميس: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وما حولها”.

وأضاف بيان مجلس الأمن الدولي: نحث بقوة ميليشيا الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار 2736.

وتابع بيان مجلس الأمن الدولي: ندين هجوم ميليشيا الدعم السريع على الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين.

 

حل دائم وعاجل للصراع في ‎السودان

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة: الحرب في ‎السودان مدمرة وعلينا الوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

وأضافت الأمم المتحدة: نكثف دعوتنا إلى حل دائم وعاجل للصراع في ‎السودان.. الآلية الرباعية تعمل على تمهيد الطريق لحوار سوداني.. آن الأوان لاتخاذ الخطوة الأولى نحو سلام دائم للشعب السوداني.

