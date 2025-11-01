صور أقمار اصطناعية تكشف استمرار القتل الجماعي في الفاشر﻿

كشفت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية في مدينة الفاشر، ومحيطها غرب السودان استمرار وقوع عمليات قتل جماعي، عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها قبل أيام عدة.

جرائم الدعم السريع في الفاشر

وأوضح باحثون من جامعة ييل الأمريكية أن الصور أظهرت استمرار عمليات قتل جماعي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتسيطر قوات الدعم السريع منذ الأحد الماضي على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور الذي يبلغ نحو ثلث مساحة السودان، عقب حصار استمر 18 شهرا.

ومنذ سقوط المدينة، تتوالى التقارير عن إعدامات ميدانية وعنف جنسي وهجمات على العاملين في الإغاثة ونهب وخطف، وسط انقطاع شبه كامل للاتصالات داخل المدينة والمناطق المجاورة.

وأشار مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل في تقرير الجمعة إلى أن الصور الجديدة تكشف أن جزءا كبيرا من سكان الفاشر قد قتل أو أسر أو يختبئون، مع تسجيل 31 موقعا على الأقل تحتوي على أجسام يعتقد أنها جثث، مصورة بين يومي الاثنين والجمعة، في أحياء سكنية، وحرم جامعي، ومواقع عسكرية.

وأكد التقرير أن "دلائل استمرار القتل الجماعي واضحة جدا".

