فوز الطالب سيف الشحات ببطولة جامعة القاهرة الأهلية لتنس الطاولة

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية فوز الطالب سيف أحمد الشحات بالفرقة الأولى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول في بطولة الجامعة لتنس الطاولة على مستوى جميع الكليات للعام الجامعي 2025/ 2026.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والمكلف بالقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية كأحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، إلى جانب التفوق الأكاديمي.

ووجه عبد الصادق الدعوة إلى الطلاب للاشتراك في المسابقات والأنشطة التي تنظمها الجامعة، مؤكدا أن جامعة القاهرة الاهلية حريصة على رعاية الموهوبين في مختلف المجالات العلمية والرياضية والثقافية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تعزز قيم الانتماء والتميز، وتُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار ورفع اسم الجامعة في المحافل المختلفة.

وكرم الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي، الطالب سيف أحمد الشحات تقديرًا لتميزه الرياضي.

