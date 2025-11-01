اليوم، اختتام بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات

يسدل اليوم السبت، الستار على منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات المقامة خلال الفترة من 29 أكتوبر الماي حتى 1 نوفمبر الجاري، على الصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام اليوم السبت نهائيات تحت 11 و15 و19 عاما على مستوى فردي الناشئين والناشئات.

وأقيمت أمس منافسات الزوجي المختلط تحت 15 عاما والزوجي المختلط تحت 19 عاما حيث شهدت سيطرة مصرية على منصة التتويج.

وفي منافسات الزوجي المختلط تحت 15 عاما حقق الثنائي المصري آسر سامح وفريدة ثابت الميدالية الذهبية بينما كانت الفضية من نصيب يحي المرسي ودليلة محجوب،أما البرونزية فجاءت للمصرية خديجة الحكيم بجانب زميلها الأمريكي أبهيناف شيربهاتي، ومحمد كسبة وجومانا عبد الشكور.

وفي منافسات الزوجي المخلتط تحت 19 عاما تمكن الثنائي المصري عمر ايهاب وحبيبة البسومي من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية، والفضية للثنائي المصري ياسين جابر ويارا البدوي، أما البرونزية حصدها انس عبد العال وحنين عليوة والثنائي علي الصيرفي ومريم يونس برونزية.

وتشهد البطولة منافسة قوية حيث يشارك في البطولة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 دولة بعد اعتذار منتخب كازاخستان، وهي" أنتيجوا وبابريودا، بنجلاديش، قبرص، الدومينيكان، الأردن، ليبيا، بولندا، قطر، السعودية، كندا، الهند، أمريكا، الإمارات، والنمسا، مصر البلد المستضيف".

