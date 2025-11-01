كبدة فاسدة وسلع منتهية الصلاحية، تموين الفيوم يحرر 86 مخالفة متنوعة

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة على أسواق القرى والمدن، بهدف مواجهة جشع بعض التجار، ومنع طرح أي سلع مجهولة المصدر للتداول بأسواق المحافظة.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 86 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وتمكنت من التحفظ على 75 كيلو كبدة فاسدة، وغير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد معامل تجهيز اللحوم، و850 عبوة سلع غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، و900 كيلو دقيق بلدي مدعم مخابز محظور بيعه أو تداوله قبل تهريبه الي السوق السوداء، و29 كيلو لحوم ذبح خارج المجزر الحكومي.

كما تم ضبط تاجر يبيع سجائر أزيد من السعر الرسم، ومحطة وقود نبيع بنزين 80 ازيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 16 مخالفة عدم إعلان تسعيرة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.

