قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيت إن مطالب الصين الإقليمية تتعارض مع التزامها بحل النزاعات سلميا .



وزير الدفاع الأمريكي: نراقب تحركات الصين في البحر الجنوبي

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نراقب تحركات الصين في البحر الجنوبي عن كثب.



يأتي ذلك بالتزامن مع التحركات الأمريكية في البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تزيد من وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات، حيث من المحتمل أن يصل عدد قواتها هناك إلى 16 ألف جندي.

التواجد الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا

وجاء في تقرير الصحيفة أن المجموعة الأمريكية تتألف من 8 سفن حربية وغواصة نووية وسفينة أغراض خاصة.

كما تتلقى القوات دعما جويا من القواعد الجوية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك قاذفات استراتيجية من طراز B-52 ومقاتلات "إف-35".

كما تتجه حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر، "يو إس إس جيرالد ر. فورد"، و5 سفن مرافقة، من أوروبا إلى سواحل فنزويلا، ومن المتوقع وصولها إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن الحشود العسكرية الأمريكية الضخمة في منطقة البحر الكاريبي تشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتوسيع العمليات في المنطقة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين واشنطن وكاراكاس ويزيد من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات أولى على فنزويلا.

