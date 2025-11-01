عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد.

في هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه في هذا الوقت"

هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيت، ابن مالك من الأوس.

أمه هي أم سهم، واسمها خليدة بنت أبي عبيد بن وهب بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب من الخزرج.

وكان لمحمد بن مسلمة من الولد عشرة نفر وست بنات وكان يكنى ابا عبد الرحمن.

إسلامه

أسلم محمد بن مسلمة بالمدينة على يد مصعب بن عمير، وذلك قبل إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ سيدي الأنصار.

وآخى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بين محمد بن مسلمة وأبي عبيدة بن الجراح من المهاجرين.

وشهد محمد بدرا وأحدا.

وكان فيمن ثبت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يومئذ حين ولى الناس.

وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، باستثناء تبوك حيث استخلفه سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، على المدينة حين خرج إلى تبوك.

وكان محمد فيمن قتل المنافق كعب بن الأشرف.. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟.

فقال محمد بن مسلمة أنا.. فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين.

فقال أرهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب قال: فارهنوني أبناءكم.

قالوا: كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم، فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة- قال سفيان يعني السلاح-.

فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.

أيضا، بعثه رسول الله إلى القرطاء، وهم من بني أبي بكر بن كلاب، سرية في ثلاثين راكبا من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسلم وغنم، وبعثه أيضا إلى ذي القصة سرية في عشرة نفر.

ولما خرج رسول الله، صلى الله واله عليه وسلم، إلى عمرة القضية فانتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه وهي مائة فرس واستعمل عليها محمد بن مسلمة.

مشاهد النبي

وكان محمد بن مسلمة يقول: يا بني سلوني عن مشاهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ومواطنه، فإني لم أتخلف عنه في غزوة قط إلا واحدة في تبوك خلفني على المدينة، وسلوني عن سراياه، صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس منها سرية تخفى علي إما أن أكون فيها أو أن أعلمها حين خرجت.

وصفه

ورد وصفه في حديث عن إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن أبي حيان التيمي عن عباية بن رفاعة بن رافع في حديث رواه محمد بن مسلمة وكان رجلا أسود طويلا، عظيما، قال: وزادنا محمد بن عمر في صفته، فقال: كان معتدلا أصلع.

وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة، ولا حضر الجمل، ولا صفين، بل اتخذ سيفا من خشب، وتحول إلى الربذة، فأقام بها مديدة.

واستعمله عمر على زكاة جهينة، وقد كان عمر إذا شكى إليه عامل، نفذ محمدا إليهم ليكشف أمره.

عن أبي بردة، قال: مررنا بالربذة، فإذا فسطاط محمد بن مسلمة، فقلت: لو خرجت إلى الناس، فأمرت ونهيت ؟ فقال: قال لي النبي صلى الله عليه واله وسلم: "يا محمد، ستكون فرقة وفتنة واختلاف، فاكسر سيفك، واقطع وترك، واجلس في بيتك".

ففعلت ما أمرني.

وفاته

توفي محمد بن مسلمة بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وهو يومئذ بن سبع وسبعين سنة، وصلى عليه مروان بن الحكم.

