عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

أبو حذيفة بن عتبة، طلب مبارزة أبيه في بدر



أحد الصحابة الأجلاء المجهولين، أَبُو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي.

من فضلاء الصحابة ومن المهاجرين الأولين، جمع اللَّه له الشرف والفضل والنسب العريق.

ومن أعاجيب الإسلام، وفضائله التي لم تعرف لها البشرية مثيلا، أن مولاه (أي خادمه) كان أشهر منه بكثير، فمن منا لا يعرف "سالم مولى أبي حذيفة"؟!!.. الذي أمَّ عمر بن الخطاب في الصلاة؟!

ومن النوادر أيضا، أن أبا حذيفة وسالما، عاشا معا، واستشهدا (يوم اليمامة) معا، وكأنهما تواعدا ألا يفترقا، فغدًا يلتقيان في الجنة.

وأمّه هي أمّ صفوان، واسمها فاطمة بنت صَفْوان بن أُميّة بن مُحَرّث الكناني.

قال عنه كتاب "أسد الغابة": "هو من السابقين إِلى الإِسلام". وقال "الإصابة في تمييز الصحابة" عن ابن إسحاق: "أسلم بعد ثلاثة وأربعين إنسانًا".

صلى القبلتين، وهاجر الهجرتين؛ إلى الحبشة والمدينة المنورة.

أشهر إسلامه قبل دخول رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ دار الأرقم للدعاء فِيهَا إِلَى الإسلام.

واستحابة لأمر الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، هاجر مَعَ امرأته سهلة بنت سهيل بْن عَمْرو إِلَى أرض الحبشة، وولدت له هناك محَمَّد، ثم قدم عَلى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وآله وَسَلَّمَ وَهُو بمكة، فأقام بها حَتَّى هاجر إِلَى المدينة.

وشهد بدرًا، وأحدًا، والخندق، والحديبية، والمشاهد كلها.

وصفه

وصفته كتب التراث بأن اسمه "مهشم". وقيل هشيم، وقيل هاشم. وَكَانَ رَجُلا طوالًا حسن الوجه أحول أثعل، والأثعل الَّذِي له سن زائدة، تدخلها من صلبها الأخرى، وفيه تقول أخته هند بنت عتبة، تهجوه، حين دعا أباه إِلَى المبارزة يوم بدر:

"فما شكرت أبا رباك من صغر... حَتَّى شببت شبابا غير محجون

الأحول الأثعل المشئوم طائره... أَبُو حذيفة شر الناس فِي الدين"

وكان ذلك قبل أن تدبر مؤامرة دنيئة لاغتيال حمزة، عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في “أُحُد”.. ثم تابت بعدها، وأسلمت مع زوجها “أبي سفيان”.

بعد مقتل أبيه

ويُروى عن عروة بن الزبير، عن عائشة، بعد مقتل أبيه مع المشركين، قالت: لما أُلْقُوا ـــ يعني قتلى المشركين ـــ يوم بدر، وقف رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عليهم وقال: "يَا عُتْبَةُ، وَيَا شَيْبَةُ، وَيَا أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَيَا أُبَا جَهْلٍ ـــ يُعَدِّد كُلَّ مَن في القَلِيب ـــ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؛ فَقَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا"؟

قال ابن إِسحاق: فبلغني أَن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم نظر عند مقالته هذه في وجه أَبي حُذَيفة بن عُتْبَةَ فرآه كئيبًا قد تغير، فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: "لَعَلَّكَ دَخَلَكَ مِنْ شَأْنِ أَبِيْكَ شَيْءٌ"؟ قال: لا، والله ما شككت في أَبي ولا في مَصْرَعِهِ، ولكني كنت أَعرفُ مِن أَبي رأَيًا وحلمًا وفضلًا، فكنت أَرجو أَن يُقَرِّبَه ذلك إِلى الإِسلام، فلمّا رأَيت ما أَصابه ذكرتُ ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أَرجو له، حَزَنَني ذلك.

فدعا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لأَبي حذيفة بخير، وقاله له.

أنجب أبو حذيفة ولدان هما: محمد، وكان من المحرضين على قتل سيدنا عثمان، رضي الله عنه، وعاصم، وقد انقرض ولد أبي حُذيفة فلم يبقَ منهم أحدٌ.وفي المدينة المنورة، بعد الهجرة، آخى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، بين أبي حُذيفة وعَبَّاد بن بشر.

شارك أبو حذيفة في حرب المرتدين على الدين في زمن الخليفة أبو بكر، مع مولاه سالم، إلى أن ارتقى يوم اليمامة شهيدًا، عام 633م، وله من العمر 53، أو 54 سنة.

