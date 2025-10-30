عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

عبد الله بن سهيل، كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر وكان سببا في إسلام أبيه

كان الله بن سهيل من الصحابة الأجلاء، له قصة مؤثرة، جديرة بأن يدرسها الشباب والنشء، ليتعلموا منها الثبات على المبدأ، وصدق الإيمان، والإخلاص لله، والتضحية في سبيله، فقد لاقى من عنت أبيه، وفظاظة التعامل معه ما اضطره لإظهار ارتداده عن الإسلام، ولكنه في أول فرصة، وفي يوم بدر سارع بالفرار من معسكر المشركين إلى حيث سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توسط للعفو عن أبيه، وكان سببا في إقناعه بالإسلام، واختتم حياته الحافلة بالشهادة في معركة اليمامة.

من هو عبد الله بن سهيل؟

قال عنه "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عاصم النمري القرطبي: هو عبد الله بن سهيل بن عَمْرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، يكنى أَبَا سهيل، هاجر إِلَى أرض الحبشة الهجرة الثانية فِي قول ابْن إِسْحَاق، وَمُحَمَّد بْن عُمَر، ثُمَّ رجع إِلَى مكة، فأخذه أبوه وأوثقه عنده، وفتنه فِي دينه (أجبره على أن يرتد).

ثُمَّ خرج مع أَبِيهِ سهيل بن عَمْرو يَوم بدر، وَكَانَ يكتم أباه إسلامه، فلما نزل رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بدرا انحاز من المشركين، وهرب إِلَى رَسُول اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مسلما، وشهد معه بدرا والمشاهد كلها.

أحد الشهود فِي صلح الحديبية

وَكَانَ من فضلاء الصحابة، وَهُوَ أحد الشهود فِي صلح الحديبية، وَهُوَ أسنَّ من أخيه أَبِي جندل.

وَهُوَ الَّذِي أخذ الأمان لأبيه يوم الفتح، أتى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَبِي تؤمنه؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هُوَ آمن بأمان الله، فليظهر ثُمَّ قَالَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حوله: من رأى سهيل بْن عَمْرو فلا يشد إِلَيْهِ النظر. فلعمري إن سهيلا لَهُ عقل وشرف، وما مثل سهيل جهل الإسلام، ولقد رأى مَا كَانَ يوضع فِيهِ أَنَّهُ لم يكن بنافعه.

فخرج عَبْد اللَّهِ إِلَى أَبِيهِ فأخبره مقالة رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سهيل: كَانَ والله برا صغيرا وكبيرا.

واستشهد عَبْد اللَّهِ بْن سهيل بْن عَمْرو يَوْم اليمامة سنة اثنتي عشرة، وَهُوَ ابْن ثمان وثلاثين سنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.