تل أبيب: تسلمنا جثتين من حماس لا تعودان لمختطفين إسرائيليين

عملية تسليم جثامين
عملية تسليم جثامين أسرى الاحتلال الإسرائيلي

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم السبت، بأن الجثث التي سلمتها حركة حماس لإسرائيل أمس الجمعة ليست لمختطفين إسرائيليين.

عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين 


ومن جانبها زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الرفات التي نقلتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي أسير إسرائيلي. هذا ما اتضح من الفحص الذي أجري في معهد الطب الشرعي".

وأضافت أذاعة جيش الاحتلال أنه "في البداية، قيمت إسرائيل احتمالية أن تكون هذه الرفات لأسيرين ضعيفين جدا. كما أبلغت العائلات الليلة الماضية بنقل الرفات للفحص، وأن هذا الاحتمال ضعيف. مع ذلك، لا ترى إسرائيل في هذا انتهاكا من حماس، لأن هذه الرفات لم تقدم على أنها رفات أسرى بشكل مؤكد منذ البداية"، وفق ما ذكرت الإذاعة.

وقال موقع "واينت"، أنه في قطاع غزة، لا يزال هنالك 11 رهينة قتلى، وهم: الكابتن عمر ناوترا، واللواء ران جويلي، والرقيب إيتاي تشين، والرقيب أوز دانييل، والعقيد عساف هامي، والملازم هدار جولدين، ودرور أور، وماني جودارد، وليور ردايف، وجوشوا لويتو مولال، وسونتيسك رينتالك.

