تراث الهند في متحف الطفل غدًا

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) المسابقة الفنية السنوية "لمحات من الهند" التي تنظمها سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى بالقاهرة مولانا آزاد.

وتقام المسابقة بمقر مركز الطفل للحضارة والابداع بمصر الجديدة يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 من العاشرة صباحا وحتي الثانية ظهرا، حيث يتم استقبال الأطفال من مراحل التعليم المختلفة لرسم لوحات فنية برؤية خاصة لهم تعبر عن الثقافة والحضارة والأماكن السياحية والأثرية الهندية ليتم بعد ذلك تقييم الأعمال من قبل لجنة متخصصة وإعلان نتائج المسابقة في وقت لاحق وتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل رسمي بحضور السيد سفير جمهورية الهند بالقاهرة.

وتعكس إستضافة مركز الطفل للحضارة والابداع (متحف الطفل) للمسابقة مدي عمق العلاقات المتبادلة بين سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى مولانا آزاد ومتحف الطفل حيث يتم أيضا بشكل دوري تنظيم العديد من الفاعليات والحفلات بهدف نشر الثقافة الهندية الثرية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال.

