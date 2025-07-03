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ثقافة وفنون

متحف الطفل يحتفل باليوم العالمي للكويكبات

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي للكويكبات، فيتو

نظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، مساء أمس الأربعاء أمسية علمية فلكية بمناسبة اليوم العالمي للكويكبات والتى تأتى في إطار السعى نحو نشر الوعي بأهمية علوم الفضاء والثقافة الفلكية، صرحت بذلك الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف.

وأشارت الجوهرى إلى أن الأمسية تنفذ بالتعاون مع  مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور طه رابح.

وقال الدكتور أسامة عبد الوارث مدير "متحف الطفل"، إن زوار متحف الطفل شاركوا  في رصد سطح القمر بفوهاته والكواكب الظاهرة في السماء، إذ بدأ الرصد الساعة 8:30 مساء الأربعاء واستمر حتى 11 مساء وأشرف عليه من داخل حديقة متحف الطفل  الدكتور/ محمد الصادق، حيث أجاب على على تساؤلات الزوار.

وأكد الدكتور أسامة عبد الوارث أن الأمسية الفلكية شملت جولات فى مركز العلوم حيث انطلق الزوار فى رحلة خيالية مثيرةً من القاهرة إلي المريخ للبحث عن حياة جديدة والعودة إلي القاهرة مرة آخري لجعلها قلبًا أخضر يحمينا جميعًا ويحمي كوكبنا.... من المعروف أن مركز العلوم يحتوي العديد من المعارض التفاعلية والأنشطة العلمية فى مجالات العلوم المختلفة.

كما تضمنت الأمسية عروض القبة السماوية الأمسية المتنقلة  والتي تعد تجربة ترفيهية تعليمية مختلفة  تنقل المشاهد إلى زمان ومكان مختلفين من خلال شاشة عرض كبيرة على شكل نصف كرة.

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مركز الطفل للحضارة والابداع متحف الطفل اليوم العالمي للكويكبات أمسية علمية فلكية علوم الفضاء والثقافة الفلكية

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