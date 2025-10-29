الأربعاء 29 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

منتجة THE WITCHER تشيد بأداء ليام هيمسورث في الموسم الرابع للمسلسل

ليام هيمسورث، فيتو
ليام هيمسورث، فيتو

أشادت منتجة مسلسل THE WITCHER لورين شميدت، بالممثل ليام هيمسورث، الذي حلّ محل الممثل الشهيرهنري كافيل، لتجسيد دور جيرالت، في الموسم الرابع للمسلسل.

وقالت لورين في تصريحات صحفية: "عندما دخل ليام، موقع التصوير لأول مرة شعرنا جميعًا بالتوتر، لكن كان لديه هدوءٌ كبير وأصبح كل شيء سهل للغاية".

يذكر أن أولى حلقات الموسم الرابع من مسلسل THE WITCHER، ستعرض بتاريخ 31 أكتوبر، حصريا على منصة 'Netflix.

ليام هيمسورث بعد اختياره لبطولة The Witcher: لدي مهام ضخمة لكي أعوض مكان هنري كافيل

فيما علق الممثل ليام هيمسورث عن تولي دور جيرالت في  الموسم الرابع من مسلسل The Witcher، بديلا عن هنري كافيل، عبر ليام عن سعادته في تصريحات صحفية قائلا: “بصفتي من معجبي مسلسل The Witcher، أنا سعيد للغاية بشأن فرصة تأدية دور جارليت من ريفيا، قد يكون لدي بعض المهام الضخمة لكي اعوض مكان هنري، لكنني متحمس حقًا للدخول إلى عالم The Witcher”.

وكان الممثل الشهير هنري كافيل، أعلن عدم تواجده في الموسم الرابع من مسلسله الشهير The Witcher.

مسلسل The Witcher

مسلسل The Witcher، ينتمي لنوعية مسلسلات الفانتازيا والخيال، وتقع أحداثه قبل ألف سنة، وتدور قصة The Witcher، حول سبعة ألفز يقومون بالتمرد على الإمبراطورية.

مسلسل The Witcher، من بطولة صوفيا براون، ميشيل يوه، لورانس أوفوارين، ليني هنري وميرين ماك.

الجريدة الرسمية