الربو لدى الكبار، متى تظهر الأعراض وكيف يختلف عن ربو الطفولة؟

يشير الربو المتأخر الظهور إلى الربو الذي يتم اكتسابه وتشخيصه بعد سن العشرين، على عكس التشخيص في مرحلة الطفولة.

وأعراض الربو المتأخر الظهور والربو الطفولي هي نفسها، لكنها تميل إلى أن تكون أكثر حدة لدى البالغينن، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، على سبيل المثال، من المرجح أن تكون أعراض ربو الطفولة أكثر اعتدالًا، ويمكن التحكم فيها جيدا، وقد تتحسن أو تختفي بمرور الوقت، وفي المقابل، يمكن أن يكون الربو أكثر شدة، وأصعب في العلاج، ومستمرا إذا تطور في سن متأخرة.

لماذا يكون الربو أكثر حدة لدى البالغين؟

على الرغم من شيوع أعراض الربو في مرحلة الطفولة، إلا أن الربو المتأخر الظهور عادة ما يكون أسوأ، وأحد الأسباب المحتملة هو أن البالغين أكثر عرضة لتجاهل أعراضهم، فالحياة مشغولة، ومن السهل افتراض أن ضيق التنفس مجرد علامة على أنه غير لائق بدنيا، أو أن السعال الجاف المزمن جزء طبيعي من التقدم في السن. كما أن تشخيص الربو المتأخر الظهور وإيجاد العلاج المناسب يمكن أن يكون عملية أطول.

التأخر في تشخيص وعلاج الربو يمكن أن يؤدي للأسف إلى إضعاف وظيفة الرئة، ومن المهم طلب العناية الطبية فورا إذا كانت الأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بالربو.

تميل أعراض الربو المتأخر الظهور أيضا إلى أن تكون أصعب في السيطرة، ولهذه الأسباب، يكون البالغون المصابون بالربو أكثر عرضة للنوبات الحادة وحتى دخول المستشفى، وفي الواقع، معدل الوفيات الناجمة عن الربو المتأخر الظهور أعلى بكثير من معدل الوفيات الناجمة عن ربو الطفولة.

عوامل الخطر والمحفزات النمطية للربو عند البالغين

تتضمن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالربو المتأخر الظهور ما يلي:

التاريخ العائلي: إذا كان أفراد آخرون في العائلة البيولوجية مصابين بالربو، فهناك فرصة أكبر للإصابة به.

التدخين: استنشاق المهيجات الكيميائية يزيد من خطر الإصابة بالربو، بصرف النظر عن نوع أو طريقة التدخين. وينطبق الشيء نفسه على التعرض للتدخين السلبي.

زيادة الوزن أو السمنة: انخفاض مستوى النشاط البدني، والتغيرات في فيزيولوجيا الرئة، وارتفاع مستويات الالتهاب هي من بين عدة عوامل تزيد من خطر الربو.

كونك أنثى: يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء الحمل وانقطاع الطمث إلى تحفيز الربو لدى النساء.

الإصابة بالحساسية: تحدث الحساسية عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه مهيجات مثل وبر الحيوانات، الغبار، العفن، وحبوب اللقاح، ويمكن أن تؤثر هذه العملية نفسها على التنفس، وفي الواقع، يمكن أن تسبب حساسية البالغين ربو متأخر الظهور.

المهنة: التعرض لمواد معينة في العمل يمكن أن يتلف أو يحسس الرئتين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالربو.

حالات طبية أخرى: الالتهابات التنفسية الحادة، اضطراب تعاطي المواد المخدرة، وبعض الأدوية هي مجرد عدد قليل من العوامل الإضافية التي يمكن أن ترفع من خطر الإصابة بالربو.

