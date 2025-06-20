الصحة تحذر المدخنين من تأثيره غير المباشر: يهدد صحة الأطفال

أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حملة تحذيرية جديدة تستهدف أولياء الأمور، وتحديدا المدخنين الذين يعيشون مع أطفال في سن المدارس.

التدخين غير المباشر يعرض الأطفال لمخاطر صحية جسيمة

حذرت وزارة الصحة أن التدخين غير المباشر يعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر صحية جسيمة، أبرزها الإصابة بمرض الربو.

وحذرت من أن الأطفال دون عمر العامين معرضون بشكل خاص للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى نتيجة استنشاق دخان السجائر، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان السمع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الامتناع عن التدخين في الأماكن المغلقة، خاصة داخل المنزل، حفاظا على صحة وسلامة الأطفال، مع التأكيد على أهمية نشر الوعي بمخاطر التدخين غير المباشر.

وقد تم تخصيص الخط الساخن (16328) لتلقي الاستفسارات حول الإقلاع عن التدخين والحصول على الدعم اللازم من خلال مبادرات الصحة العامة.

وحذرت وزارة الصحة من العواقب الصحية للتدخين غير المباشر على الأطفال، ودعت الأهل إلى تحمل المسؤولية لحماية صحة أبنائهم من أمراض قد تبدأ من استنشاق الدخان، وتنتهي بمضاعفات خطيرة كفقدان السمع.

ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين في الجسم

وكشفت وزارة الصحة عن ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين في الجسم

١- بعد 20 دقيقة، ينخفض النبض وضغط الدم

٢-بعد 8 ساعات،تصبح نسبة الأكسجين طبيعية في الجسم

٣- بعد 24 ساعة، تبدأ الرئتان التخلص من البلغم والشوائب

٤-بعد 48 ساعة،تتلاشى نسبة النيكوتين من الجسم

٥-بعد 72 ساعة، تسترخي الشعب الهوائية فتسهل عملية التنفس

٦- بعد 2 إلى 12 أسبوع، تتحسن الدورة الدموية وتسهل الحركة

٧-بعد 3 إلى 9 أشهر، تتحسن وظيفة الرئتين

٨-بعد سنة إلى 5 سنوات تنخفض نسبة الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية

٩- بعد 10 سنوات، ينخفض احتمال الإصابة بسرطان الرئة

و حذرت وزارة الصحة من مخاطر التدخين الإلكتروني حيث يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والالتهابات الرئوية خلال ٢٤ ساعة فقط من القيام بالتدخين.

خطورة التدخين الإلكتروني

ونصحت وزارة الصحة بأهمية تجنب التدخين والتوقف عنه.

وخصصت الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: ١٦٣٢٨

التدخين الإلكتروني يسبب السرطان

وسبق أن حذرت وزارة الصحة من التدخين، مؤكدة أنه يساعد في الإصابة بسرطان القولون



وقالت وزارة الصحة إن أسباب سرطان القولون تضم :

１- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون

２- وجود زوائد في القولون أو التهابات مناعة

３- التدخين

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