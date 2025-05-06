الصحة العالمية: التدخين في مرحلة المراهقة يسبب الإصابة بالربو

حذرت منظمة الصحة العالمية من تعاطي التبغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض الربو مشيرة الي ان التدخين يمكن أن يبدأ في إيذاء رئتي الطفل قبل ولادته.

اليوم العالمي للربو

اكدت منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات تكون رئتهم أصغر ويزداد خطر إصابتهم بالربو في الغالب.



أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التدخين في مرحلة المراهقة أو البلوغ يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالربو، ويزيد الأمر سوءًا.



أكدت منظمة الصحة العالمية أن التدخين غير المباشر يعرض الأطفال لخطر زيادة نوبات الربو، وقد يزيد من صعوبة التعامل مع الحالة.

ونصحت بتجنب التعرض لدخان التبغ غير المباشر للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي وتيسير التدبير العلاجي لها، لا سيّما الربو.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن الربو من الأمراض التي لا تشخص ولا تعالَج جيدًا في أغلب الأحوال، خاصةً لدى الأطفال.

وأشارت إلى انه قد أصاب الربو حوالي 262 مليون شخص على مستوى العالم في عام، ويُقدَّر عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض بحوالي 450000 حالة وفاة.



ويمكن علاج الربو باستخدام الأدوية المستنشقة التي يمكنها مكافحة المرض وتمكين المصابين بالربو من التمتع بحياة طبيعية ونشطة.

ونصحت بالحد من أعراض الربو، من خلال تجنب مسببات الربو مثل:

الغبار

الدخان

الأبخرة

حبوب اللقاح من الأعشاب والأشجار

فرو الحيوان والريش

الصابون والعطور ذات الرائحة القوية

وتحيي دول العالم في 6 مايو من كل عام ذكرى اليوم العالمي لمرض الربو للتوعية بالمرض وخطورته وأهم الأعراض وطرق الوقاية منه

والربو مرض رئوي مزمن طويل الأمد. يؤدي هذا إلى ضيق أو التهاب في الشعب الهوائية، مما يمنع وصول الهواء إلى الرئتين. هذا يُصعّب التنفس على الشخص.

ويؤثر الربو على الأنشطة اليومية ومن أعراض الربو الشائعة صعوبة التنفس، وألم الصدر، والسعال، والصفير.

مرض الربو

اليوم العالمي للربو 2025

ويُحتفل باليوم العالمي للربو كل عام لزيادة الوعي بهذا المرض وما يمكن فعله لتسهيل حياة المصابين به.



وتأسست المبادرة العالمية للربو (GINA) عام ١٩٩٣، واحتُفل باليوم العالمي الأول للربو عام ١٩٩٨، وينظم هذا اليوم بهدف نشر الوعي بالتحديات التي يواجهها مرضى الربو. ويهدف هذا اليوم إلى جمع الأطباء والمرضى معًا لتمكين مرضى الربو وتوفير حياة أفضل لهم.

وخلال فصل الصيف، قد يؤدي جفاف الجو وارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة حادة في الحساسية الموسمية، ويمثل هذا الوقت من العام تحديًا كبيرًا لمرضى الربو، حيث تتفاقم أعراضهم في كثير من الأحيان.

ونصحت منظمة الصحة العالمية باتباع بعض النصائح للتعامل بفعالية مع الحساسية الموسمية مع الربو، وضرورة تقليل التعرض لمسببات الحساسية، والحفاظ على جودة هواء داخلي جيدة، واستخدام الأدوية المناسبة

1. تقليل التعرض لمسببات الحساسية:



تتبع أعداد حبوب اللقاح والحد من الأنشطة الخارجية عندما تكون المستويات مرتفعة.



ابقَ في المنزل

خلال مواسم ذروة حبوب اللقاح، أبقِ النوافذ مغلقةً والزم منزلك قدر الإمكان.

استخدم أجهزة تنقية الهواء

استخدم أجهزة تنقية الهواء المزوّدة بفلاتر HEPA لإزالة حبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى من المنزل



التنظيف بانتظام: قم بتنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية، وإزالة الغبار من الأثاث، وغسل الفراش بشكل متكرر لإزالة المواد المسببة للحساسية.



الاستحمام بعد الأنشطة الخارجية: اغسل حبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية من بشرتك وشعرك بعد قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق.

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