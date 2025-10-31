أخبار الفن اليوم: ناسا ترد على ادعاءات كيم كارداشيان.. تفاصيل مشاركة أحمد حلمي في افتتاح المتحف الكبير.. عضو نقابة المهن الموسيقية يحذر من محاولات للتفرقة داخل المجلس

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الفنية المهمة، ومن أبرزهم:

كشفت النجمة آمال ماهر، عن تفاصيل زيجتها الأولى من الملحن محمد ضياء، مشيرة إلى أنها تزوجت وهي في سن الـ 18 عاما، وكان فارق العمر بينهما 16 عاما، مشيرة إلى أن والدتها كانت رافضة هذه الزيجة ولم تحضر الفرح، مؤكدة أنه كان زواج اندفاع.

وتابعت: كنت طفلة شايلة طفل على إيدي كنت بقول ليه يارب إدتني المسئولية دي، وعرفت بعد 21 سنة ليه؟، عرفت إني علشان أحافظ على نفسي وأبقى آمال اللي انتو شايفنها النهاردة، وإني في حاجة أحبها أكتر من نفسي أعيش لها “عمر” ابني كان البُصلة والمنقذ.

قالت المطربة رحمة محسن، إنها تشعر بامتنان كبير لنجاح أولى حفلاتها، بعد أزمتها الأخيرة، معربة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية من الجمهور، مقدمة الشكر لكل جمهورها

وعن أزمتها الأخيرة، أكدت رحمة في تصريح خاص لـ “فيتو”، أنها لم تكن تتمنى انتشار أي أخبار تخصها في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها ترفض التعليق عن الأمر حاليًا.

رد المطرب عمر كمال على الانتقادات التي واجهها مؤخرًا بسبب ألبومه الجديد، مشيرًا إلى أن الألبوم كان مخصصًا في البداية للفنان محمد فؤاد، لكنه قرر استكماله وطرحه بنفسه.

وأكد عمر كمال أن الألبوم سيُطرح رسميًا يوم 5 نوفمبر، وأنه وضع جهده الكامل لتقديمه بشكل يليق بجمهوره، معربًا عن تقديره لكل الآراء، سواء كانت نقدية أو داعمة، مشددًا على أنه يأخذ النقد البناء بعين الاعتبار لتحسين أعماله المستقبلية.

وقال عمر كمال في تصريحات لبرنامج Et بالعربي: لازم أجرب اللي مالوش قلب مالوش رزق وهثبتلهم إنهم غلط أنا عايز الناس تشوفني بالشكل الجديد، وكنت محظوظ إني اتعاملت مع ناس كبيرة ليها نجاحات زي تامر حسين وعزيز الشافعي ومدين وملاك عادل وتوما ورامي جمال وجمال الخولي ناس كتير جدا.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم قصر الباشا الأغنية الدعائية للعمل، والتي قدمها مطرب المهرجانات مسلم.

أغنية باشا من تأليف مصطفى حدوتة وألحان مسلم وإيهاب كلوبيكس.

كشف النجم أحمد حلمي تفاصيل مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يساهم في تقديم تجربة فريدة للزوار، من خلال أدائه الصوتي في تجربة الواقع المدمج الجديدة.

وأوضح حلمي أن هذه المشاركة تأتي في إطار سعيه للمساهمة في إبراز الحضارة المصرية، وتقديمها بشكل مبتكر يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

قال علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية: إن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، تعرض لأزمة صحية يوم أمس، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأضاف سلامة: "هناك محاولات لزرع الفتنة والتفرقة بين أعضاء مجلس النقابة، ولكننا سنظل متحدين، ونواجه أي مؤامرات تستهدف تماسكنا".

ردت وكالة ناسا للفضاء على ادعاءات كيم كارداشيان بأن هبوط الإنسان على سطح القمر عام ١٩٦٩، كان "زائفًا".

وقالت وكالة ناسا في تصريح رسمي: "نعم، يا كيم كارداشيان، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل... ست مرات!".

وصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى ألمانيا؛ استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي هناك الليلة، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا من جمهورها المتحمس.

فور وصولها، تفاجأت نانسي عجرم بحفاوة الاستقبال من جمهورها الألماني الذي قدم لها الورود وتفاعل معها بشكل كبير، في مشهد يعكس حب الجمهور لها، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير.

