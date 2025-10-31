طرح الأغنية الدعائية لفيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم قصر الباشا الأغنية الدعائية للعمل، والتي قدمها مطرب المهرجانات مسلم.

أغنية باشا من تأليف مصطفى حدوتة وألحان مسلم وإيهاب كلوبيكس.

فيلم قصر الباشا

وتستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم جديد يحمل اسم “قصر الباشا” ضمن أفلام الموسم الشتوي من توقيع المخرج محمد بكير.

حيث تقرر طرح فيلم “قصر الباشا” بدور العرض السينمائى بمصر ودول الخليج فى 5 نوفمبر 2025.

وقبيل طرحه نستعرض قائمة بأبرز المعلومات عنه:

يدور فيلم قصر الباشا في أجواء من الإثارة والغموض حول جريمة قتل حدثت في قصر تاريخي.

تنتمي قصة الفيلم الذي يأتي من تأليف محمد ناير لتستعيد روح السينما البوليسية بمصر.

يحتوي العمل على عدد كبير من مشاهد الأكشن الذي يقدمها أبطال قصر الباشا وعلى رأسهم الفنان أحمد حاتم.

يضم عددا كبيرا من النجوم وهم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم، ومحمد القس، وسمية رضا.

