عمر كمال يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد فؤاد: أنا مش أنجح منك

وجه عمر كمال رسالة مؤثرة لـ الفنان محمد فؤاد عبر لهُ من خلالها عن امتنانه وحبه الكبير له وتقديره لـ مشواره ومسيرته الفنية وذلك بعد الخلاف الأخير على الألبوم، وذلك نتيجة خلاف بين فؤاد ومنتج العمل الذي حدث وأخذ عمر كمال لـ الألبوم.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الشخصي بـ فيسبوك: “أنت أستاذى وحبيبى وأنا مش أنجح منك ع اليوتيوب ولا أنجح منك في أي حتة … أنا مجيش أغنية جوه ألبوم من ألبوماتك”.

وتابع: “أنت الوحيد اللى عارف أنا بحبك وبحترمك ازاى عندى 36 سنة، منهم 30 سنة بحبك وبلف وراك حفلاتك في بلاد ربنا وكنت فعلا بروحلك عند الاستديو وبيتك وأنا سني 14 سنة”.

وأردف: “كنت أستنى لحد الفجر عند محلات الكاسيت استنى شريطك ينزل عشان أشتري نسخة شريطك الماستر اللي محفور عليه اسم شركة الإنتاج عشان أحس إنى ساهمت في نجاحك في كتر المبيعات، صوتك كان بياخد لي حقي من الدنيا، كان بياخد لي حقى من اللي سابتنى وكان ونسي في خدمتى في الجيش وكان معايا في كل مراحل حياتي”.

